Han liberado a más de 3 mil presos por delitos no graves

La libertad de estos presos fue en respuesta a la Ley de Amnistía promulgada por el presidente López Obrador en 2020.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 27 de octubre de 2022.- De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Gobierno de López Obrador ha dado libertad a 3 mil 359 reos gracias a la Ley de Amnistía o porque estaban encarcelados de manera injusta.

Los puestos en libertad estaban purgando condenas por delitos no graves, no tenían sentencia o no contaban con recursos para pagar un abogado. Asimismo, fueron excarcelados indígenas que no consiguieron traductor para resolver su caso, mencionó esta mañana la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

“Se trata la mayoría de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que están recluidas porque no pudieron pagar un abogado o no tuvieron traductor o han enfrentado adversidades”, comentó la funcionaria en la mañanera de este jueves.

Al menos mil 194 fueron con base en el decretó de Andrés Manuel López Obrador que pedía la liberad a mujeres, indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas, así como de discapacitados, víctimas de intimidación o discriminación y personas en pobreza.

“De esta manera avanzamos en el proceso de transformación impulsado por el presidente López Obrador bajo la perspectiva humanista y de justicia”, aseguró la Secretaria de Seguridad.

La Ley de Amnistía, que promulgó AMLO en abril de 2020, busca otorgar la libertad a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, robos menores o posesión de drogas.