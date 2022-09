¡Hasta Dóriga dice que no será candidato! Y Monreal sigue de necio que sí

No cabe duda que Ricardo Monreal sigue queriendo ser candidato presidencial y recurre a sus amigos de los medios, como López-Dóriga para decirlo.

RegeneraciónMx, 12 de septiembre de 2022. La necedad de ser tomado en cuenta para ser candidato presidencial por Morena en 2024 ha hecho que Ricardo Monreal salga a hablar con todos sus amigos de los medios corporativos para decir que estará en la boleta.

Ese es el caso de Joaquín López-Dóriga, el llamado #LordChayote en redes sociales lo entrevistó y le dijo como bienvenida, ”entiende Ricardo, no serás el candidato de Morena”.

En el programa de Radio Fórmula, López-Dóriga cuestionó a Monreal de la necedad que tiene de ser su arma secreta.

“No me queda dudas, sí, tú no eres el candidato de López Obrador por más que tú digas que sí o que eres su arma secreta. No lo eres Ricardo, date cuenta que no lo eres”, señaló.

Sin embargo, el senador de Morena acusado de atacar al movimiento de la 4T le respondió insistentemente que el insistirá en ser el arma secreta de AMLO.

“Voy a ser el arma secreta del pueblo de México, de la mayoría del pueblo de México por qué estoy decidido de estar en las boletas de 2024, es mi aspiración legítima, ese es el propósito y vamos a ver Joaquín”, señaló.

-“Pero yo sí te veo en las boletas Ricardo, no en la Morena y ya no me digas más Ricardo que será en la de Morena. NO ESTÁS, ESTÁ MUY CLARO”, señaló Dóriga.

MONREAL DICE QUE EL PRESIDENTE AMLO LO ATACA

A la pregunta sobre lo que dijo el presidente AMLO sobre su actuar, Ricardo Monreal señaló que no se va a poner al nivel del presidente porque lo hace de forma hostil.

“Yo no voy a responderle al presidente, ponerme en el nivel de la hostilidad y la descalificación no es correcto, no soy suicida político. Entiendo las señales y los tiempos para ordenar mis acciones”, señaló.

AQUÍ LA MOLESTIA DE JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA CONTRA MONREAL

Al final, el camino escogido por el senador Monreal está dado y la pregunta queda en el aire, ¿Monreal traicionó a AMLO y a la 4T?