El vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara indicó que hay pruebas sólidas en contra de Diana Sánchez Barrios y su madre por extorsión y robo en pandilla.

Regeneración, 15 de junio del 2021.El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara López; señaló que las imputaciones contra Diana Sánchez Barrios y Alejandra Barrios por extorsión agravada y robo en pandilla, son sólidas.

Las líderes de ambulantes en el centro histórico son señaladas por varias de sus víctimas por dichos delitos.

Sin embargo, tanto Diana Sánchez como su madre acusan a Morena de emprender una persecución política en su contra; la cual aseguran, emprendió la excandidata a la alcaldía Cuahútemoc, y su principal rival política, Dolores Padierna.

La exsenadora acusó a la familia Barrios de comprar votos en alianza con miembros del crimen organizado; lo cual fue uno de los motivos que provocaron que Morena perdiera la elección en dicha alcaldía el pasado 6 de junio.

La FGJ-CDMX no persigue a nadie por motivos políticos

A su vez, Lara López aseguró que la FGJ-CDMX no actúa por consigna, ni persigue a nadie por motivos políticos.

Por lo cual, será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México quien determine dicha situación.

“Nos preocupa que parezca que se ha construido algo. Nosotros no hacemos ese tipo de actividad, no generamos culpables, no buscamos revanchas, no hacemos ninguna imputación de esta naturaleza”, indicó Lara López.

Así mismo, indicó que a Diana Sánchez se le respetaron todos sus derechos y está cuidada en su espacio de internación.

Además, indicó que la orden de aprehensión contra la histórica líder de comerciantes sigue activa, Alejandra Barrios.

“Y lo que tenemos hoy es una acusación clave y puntual por extorsión agravada y por robo agravado en pandilla”.

Lara López reiteró que lo importante es que hay personas que fueron víctimas y la FGJ-CDMX está obligada a atender las denuncias.