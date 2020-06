HBO: Diversidad, inclusión, no discriminación, Chumel fuera

La empresa HBO suspende programa por «las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales». Hará investigación

Regeneración, 19 de junio del 2020. La empresa HBO reiteró su vocación inclusiva, de no discriminación y determinó hacer una investigación -ética- sobre el ya conocido racismo, misoginia, homofobia del señor Chumel Torres.

De manera puntual, en el documento enviado por el canal se expresa:

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa CHUMEL CON CHUMEL TORRES hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas.

Inclusión y no discriminación

HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, se subraya en el comunicado.

Además, la empresa menciona tres aspectos clave en los que promueve como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación.

Las actividades de Chumel Torres en HBO llevaban ya 4 años, con el programa Chumel con Chumel Torres, el cual cuenta, hasta el momento, con 5 temporadas.

A decir de lo publicado en la propia página del canal, este programa “es un nuevo tipo de programa de opinión y análisis. No es un aburrido noticiero, no es un telediario, no es otro talk show más”.

Y ahora, pues lo suspenden.

‘Por mi parte, el señor está disculpado’; Beatriz Gutiérrez sobre Chumel

Beatriz Gutiérrez Müller señaló respecto a la polémica con Chumel que “la vida esta para ser mejores personas” y que por su parte “el señor está disculpado”

Regeneración, 17 de junio de 2020. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller dijo que por su parte el youtuber Chumel Torres ya está “disculpado”.

Esto pese a que no ve que él “manifieste humildad”, la escritora esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera que ofrecer una disculpa “ennoblece”.

“Aquí sigo esperando… Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna”, tuiteó Gutiérrez Müller esta tarde.

Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor! 🦋 https://t.co/6C9OUyhvdB — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) June 17, 2020

Esto luego de que le pidiera una disculpa pública al también comediante por los “ataques” racistas y clasistas hacia su hijo, que recordó es menor de edad.

La polémica entorno a Gutiérrez Müller y el youtuber surgió tras la invitación que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) hizo a Chumel Torres para participar en el foro “¿Racismo y/o clasismo en México?”, el cual se canceló.

Tras el debate que se generó, usuarios recopilaron tuits racistas, clasistas y sexistas del youtuber, quedan cuenta de la ola de insultos que ha generado a través de su programa «El Pulso de la República».