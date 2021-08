Epigmenio Ibrarra dice que el consejero del INE, Ciro Murayama, no actúa como árbitro imparcial y acusa a algunos que sus pares de sabotear la consulta popular.

Regeneración, 1 de agosto de 2021. El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama lanzó un tuit “provocador” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que fue duramente criticado por el cineasta Epigmenio Ibarra.

En más de una ocasión Ibarra ha criticado al INE por su parcialidad, pero ahora fue directo contra Murayama quien envió un tuit al presidente: “Con todo respeto a su investidura, presidente @lopezobrador_, mañana habrá una mesa del @INEMexico esperando su voto.

Será en la CDMX, a unos pasos de Palacio Nacional.

De 8 am a 6 pm usted, como todo ciudadano, podrá votar en la mesa de su domicilio.

¿Ciro Murayama, “hipócrita”?

Sin embargo, Epigmenio le recordó a Murayama la parcialidad el INE:

“Con todo respeto le digo a Ud. que, en lugar de comportarse como árbitro imparcial, actúa como un provocador más, un servidor de la derecha conservadora. Hipócrita y mañosamente llama a AMLO a votar en una consulta que Ud. y algunos de sus pares han saboteado.”

Sin duda el mensaje del consejero electoral está ligado a las declaraciones de AMLO, quien ha advertido que no participará en esta consulta.

El mismo presidente ha dicho que el INE actúa en contra de la democracia y no promueve la consulta ciudadana.

“Es una vergüenza que los del INE que deberían estar difundiendo la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, y parece que están en contra de la democracia, no parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática”

Epigmenio Ibarra ha dejado claro la importancia de la consulta popular: “Ha llegado el momento de que se entienda en nuestro país y fuera de él que el pueblo de México no concibe la democracia solo como un instrumento para elegir cada tres o seis años a quienes han de gobernarlo. Ha llegado el momento de que quienes legislan, quienes procuran justicia, quienes juzgan, quienes nos gobiernan entiendan que están ahí no solo porque el pueblo pone y el pueblo quita, sino también para lo que el pueblo lo decida”

Para el cineasta hay un boicot de algunos sectores en contra de la consulta popular. Por ello, llamó a la élite intelectual y periodística a que, “en lugar de empeñarse en

destruir la democracia, la aprovechen, y con argumentos y jugando limpio, traten de frenar la consulta popular”.

¿Murayama contra la consulta?

Ciro Murayama ha insistido en que la consulta popular no es para juzgar a expresidentes, a pesar de que su origen es la propuesta de AMLO, justamente para saber si los mexicanos quieren que se juzgue a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Muchas voces acusan al INE de no difundir la consulta popular, –incluso el Instituto

aseguró que no tenía dinero para tal fin–, y esta se limitó a utilizar los horarios oficiales, algunos “donados” incluso por las SEP. Así que el INE no realizó ningún esfuerzo especial por fomentar la participación de la población.

Sin embargo, Murayama dijo al respecto: “Nosotros somos el organizador, no el

convocante, y es como las bodas, ¿cuántos invitados van a ir? Pues depende de

los que invitaron, no de quien sirvió el banquete, pero el banquete está listo y si

quiere acudir el 100%, se podrá recibir con toda certeza la votación de 93 millones y medio de mexicanas y mexicanos”.

Se le olvida al INE que su obligación no sólo es organizar, también es difundir y crear las condiciones para que esos 93 millones de mexicanos puedan participar.

Por eso Epigmenio Ibarra ha levantado la voz: “Los “spots” del INE para promover la consulta popular parecen diseñados para impedir que la gente participe. Pido a Uds. ver y multiplicar con RT este recuento de los crímenes del régimen neoliberal. Por la verdad y la justicia vota “SI” el 1 de Agosto”.

Y no sólo Ciro Murayama ha actuado bajo esa línea, recientemente aseveró Ibarra: “Indignante me parece la actitud del INE y de Lorenzo Córdova frente al inédito ejercicio de democracia y al clamor de justicia que representa la consulta popular. Más que promover la participación ciudadana se han empeñado en desalentarla. Protegen así a los criminales de pasado”.

Hoy es el día. Hoy hay consulta popular