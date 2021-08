Damián Alcázar pide a la ciudadanía que participe en la consulta popular

El actor subrayó que no importa la opción que voten, pero que salgan a emitir su opinión para no dejar el futuro del país a los políticos que «lo han hecho muy mal».

Regeneración, 1 de agosto del 2021. El actor Damián Alcázar pidió a la población que participe en la consulta popular que se realizará hoy para juzgar a exfuncionarios. A través de su cuenta de Twitter difundió un video en el que señaló que no importa que voten por el “sí” o por el “no”; pues lo importante es votar porque es un ejercicio ciudadano y democrático.

Además, subrayó que no importa si el Instituto Nacional Electoral ha puesto trabas y obstáculos; si no ha informado dónde se van a ubicar las casillas o que se redujeran. Tampoco que el organismo no haya dado el registro para las personas que querían ser observadores.

“Hay que salir a votar, sí o no, pero no le dejemos a los políticos el futuro del país. Lo han hecho muy mal”, expresó.

En este sentido, Alcázar mencionó que no podemos dejarles “un país como este, lleno de violencia” a las futuras generaciones por no querer participar y pidió a los mexicanos que salgan a emitir su opinión.

Hoy se realizará la consulta popular, a nivel nacional se colocaron 57 mil casillas para recolectar la opinión de la población y estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas.

La pregunta que estará en la boleta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para que la consulta resulte vinculatoria, es decir que tenga efectos penales, debe participar el 40 por ciento de las personas que aparecen en la lista nominal de electores. Lo que equivale a 37 millones de personas.