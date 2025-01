IFT cancela licitación de red 5G, carecería de elementos para continuar

Por instrucciones de Sheinbaum la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, solicitó a IFT cancelar la Licitación No. IFT-12

Regeneración, 17 de enero de 2025. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) canceló el proceso de licitación de la red 5G tras la solicitud hecha por la presidenta Sheinbaum.

Y es que desde el 27 de diciembre la presidenta señaló que no permitiría estas nuevas licitaciones que calificó de «albazo».

Esto, para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su desaparición.

“Abrieron a licitación de todo lo que queda de la banda, 2,400 fragmentos imagínense (…) Quisieron dar este albazo, no va a proceder, haremos lo jurídicamente necesario para que no proceda, porque no es correcto”.

Así dijo la presidenta.

IFT

#ComunicadoIFT El Pleno del IFT cancela el proceso de la licitación de espectro radioeléctrico para servicios móviles No.IFT-12.

📃 https://t.co/I2Ruhxe4z8 pic.twitter.com/LUGYhAk253 — IFT (@IFT_MX) January 16, 2025

Cabe destacar que a través de un comunicado IFT dijo que el 2 de enero de 2025, recibieron la solicitud de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para cancelar la Licitación No. IFT-12.

De acuerdo con el documento, indicó que el nuevo organismo, que sustituirá las funciones del IFT una vez que éste sea extinto, no tendría elementos para continuarla en los términos definidos por el instituto.

Por otra parte, señala IFT que el 18 de diciembre de 2024, aprobó la emisión de la Convocatoria para la licitación en comento.

«Distintos bloques de espectro radioeléctrico de bandas como la de 600 MHz, 2.5 GHz, y 800 MHz, así como la banda L, entre otras, susceptibles para la provisión de servicios 5G».

Y misma que se previó en los Programas Anuales de Trabajo 2022 al 2024 e incluso dos consultas públicas sobre la licitación.

Además en una de dichas consulta participaron la AHCIET, Telcel, AT&T, Altán Redes, la ANATEL, Huawei, la GSMA, Qualcomm, Megacable, la CANIETI, Viasat Tecnología, Promtel, la ASIET y Miguel Tentei Cortés Solórzano.

Oficialmente existe la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. https://t.co/DkHHBBIo1V pic.twitter.com/ZqQAIxK8pL — Omar González (@OmarxGlz) November 29, 2024

Solicita

Sin embargo, «el 2 de enero de 2025 el Instituto recibió, por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones».

Y misma, «que es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal».

De la cual recibió «una solicitud para cancelar la Licitación No. IFT-12 en la que destaca que el nuevo organismo no tendría elementos para continuarla en los términos definidos por el IFT».

Por ello, derivado de los plazos previstos en el calendario de actividades de las bases de la Licitación No. IFT-12 que se extienden hasta el primer trimestre de 2026″.

En aras de salvaguardar la certeza jurídica y regulatoria…el Pleno del Instituto determinó cancelar la Licitación No. IFT-12, en términos de lo previsto en el numeral 17.1″.

Y mismo que «expresamente contemplan la posibilidad de que el proceso licitatorio sea cancelado por el Pleno».

No señor

#MañaneraDelPueblo | "Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro, entonces pues no se puede permitir eso porque la decisión es del Estado Mexicano, no es la decisión de unos cuantos personas que son parte del @IFT_MX que molestas quisieron dar un… pic.twitter.com/L2VJRtGgUB — Juncal Solano (@juncalssolano) December 27, 2024

Ante de irse el Instituto Federal de Telecomunicaciones puso a subasta lo que queda del espectro radioeléctrico de México. No pasarán: Sheinbaum

Así el 27 de diciembre en la conferencia Mañanera del Pueblo la presidenta Sheinbaum señaló que no se permitirá licitar 2 mil 400 bloques de espectro radioeléctrico.

Y es que el gobierno federal no permitirá el “albazo” que pretende dar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

E incluso dijo que dichos bloques del espectro radioeléctrico, es todo lo que queda libre en el país, y procederá a la cancelación de esta disposición.

Sheinbaum

Lo anterior, dijo la presidenta y completó José Antonio Peña Merino, jefe de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esto, al exhibir que el IFT trató de aprovechar los últimos días que le quedan de vida, antes de la publicación del decreto de su extinción como organismo constitucional autónomo.

“Inicia un proceso de licitación público de más de 2,400 cachitos y cachotes de espectro», dijo Pepe Merino.

Seguidamente, completó que «unos son locales, para radios comunitarias y otros más grandes 600 megahertz».

Y mismos, «que permitirían a un proveedor de telefonía celular proveer o hacer crecer su servicio a tecnología 5g”.

Por otra parte, dijo ante Sheinbaum que las nuevas licitaciones que se hagan del espectro radioeléctrico mexicano se hagan conforme a la “configuración final” que tendrá el nuevo organismo regulador.

Lo anterior, porque esto dará certeza jurídica a las empresas o beneficiarios de las licitaciones y al mismo Estado mexicano.

#ULTIMAHORA | El @IFT_MX intentó dar un albazo antes de que se publicara en el #DOF la aprobación de su desaparición, "inició la licitación de más de 2400 cachitos y cachotes de espectro" radioeléctrico, detalló @PPmerino, titular de la Agencia de Transformación Digital.… pic.twitter.com/VDVIBbSAme — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) December 27, 2024

Crítica

Asimismo, Peña Merino consideró que la licitación como la hizo el IFT “no cumple a cabalidad con la cobertura social”.

Además dijo que el cobro del espectro del aprovechamiento por las licitaciones debe quedárselo el gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum, por su parte, criticó que el IFT hiciera la licitación a unos días antes de que su desaparición se haga oficial.

Cabe destacar que advirtió que, de ser necesario, su gobierno cancelará o impugnará jurídicamente las resoluciones del Instituto.

“Quisieron dar un albazo (el pleno del Instituto) licitando todo que queda del espectro, no se puede permitir eso».

#MañaneraDelPueblo. Un día antes de que apareciera en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que exitingue al organismo, el @IFT_MX lanzó una licitación de 2,400 espacios del espectro radioeléctrico, incluyendo la banda 600 Mhz, importante para la tecnología… pic.twitter.com/nmaU2lvcrL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 27, 2024

Y precisó: «La decisión es del Estado mexicano, no de unas cuantas personas que son parte del IFT que están molestas”.

“Abrieron a licitación de todo lo que queda de la banda, 2,400 fragmentos imagínense (…) Quisieron dar este albazo, no va a proceder, haremos lo jurídicamente necesario para que no proceda, porque no es correcto”.

Así dijo la presidenta.

Sheinbaum aclara

Cabe destacar que Sheinbaum explicó que las funciones y atribuciones del IFT se repartirán en tres instituciones de Estado.

Por una parte, la correspondiente a competencia se fusionará con la también extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para dar lugar a un nuevo organismo de competencia.

A través del portal https://t.co/MSMz5GI4Xb los mexicanos en el extranjero ya pueden realizar estos tramites completamente en línea:



📌Corrección de errores en Acta de Nacimiento



📌Aclaración de datos en Acta primigenia



📌Obtención de copia certificada



📌Captura de Acta pic.twitter.com/EwLwB8knV9 — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) January 15, 2025

Luego, lo relativo a la regulación del sector de telecomunicaciones pasará a manos de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Mientras que el resto de las facultades pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Como se ha informado, el IFT es parte de los siete organismos constitucionales autónomos que desaparecen de la legislación mexicana, después de una reforma que aprobó el Congreso de la Unión.

Datos

Por otra parte, en redes se indica que Sheinbaum se refiere a la cancelación de la llamada Licitación IFT-12.

#CDMX



La jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), entregó 40 nuevas viviendas para beneficiar a familias de escasos recursos, con una inversión de 29.4 millones de pesos, que se pagarán a través del crédito para vivienda social otorgado por el @GobCDMX, en… pic.twitter.com/2Rxc9KK7OD — SPR Informa (@SPRInforma) December 27, 2024

Se trata de un proceso mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso ilegalmente a concurso de 2,223 lotes de frecuencias para servicios de 4G y 5G con alcance nacional, regional y local.

Por otra parte, se indica en portales que el gobierno federal de México primero intentará que el pleno de cuatro comisionados del IFT decida suspender la subasta.

Y segundo, Sheinbaum a través de su Consejería Jurídica, promoverá una medida legal para cancelar la licitación en las siguientes dos semanas.

«Abrieron la licitación de todo lo que queda de la banda” y no lo vamos a permitir, dijo la presidenta de México.

En este portal puedes consultar:



✅ Misión



✅ Metas 2030



✅ Acciones enero-abril 2025



✅ Estratégias de fomento industrial



✅ Inversión pública



✅ Marco normativo (decretos, leyes y actualización de normas oficiales y tratados)



✅ Polos del Bienestar pic.twitter.com/hWCgZkvMzn — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) January 15, 2025

Síguenos en nuestro canal de YouTube también