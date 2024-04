Increíble, prófugos Vaca y Anaya candidatos y yo no: Santiago Nieto

Santiago Nieto acusó directamente a Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de vinculado con el PAN

Regeneración, 3 de abril de 2024. Santiago Nieto acusó que es increíble que prófugos como Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca sean candidatos y él, que cumple con todos los requisitos se le quiera retirar el registro como candidato.

Nieto en Querétaro

Y es que por una parte, en Así las Cosas, Santiago Nieto, candidato de Morena a una senaduría por Querétaro, afirmó que el PAN tiene miedo a que participe en el proceso electoral.

“Mi punto es muy claro, este es una especie de desafuero técnico, están queriendo que yo no participe en el proceso electoral”.

Cabe destacar que indicó que En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el afirmó que cumple con los requisitos para participar por la candidatura a senador de la República por Querétaro.

#EntreChismesYCampanas En su discurso durante la sesión ordinaria del consejo estatal de Morena, ayer por la tarde, Santiago Nieto Castillo acusó al PAN de debilitar a las institucioneshttps://t.co/NE6i6cKA0E — CódigoQro (@CodigoQro) April 2, 2024

Lo anterior, ya que acreditó su residencia en la entidad con su credencial para votar vigente, en la que domicilia un inmueble de su propiedad en San Juan del Rio.

“Aunado a eso yo presente mi constancia de residencia expedida por el secretario del Ayuntamiento de Sanjuan del Rio, que es la instancia competente para expedir las constancias de residencia”.

Además dijo que es, “de un gobierno que por cierto que no es de Morena. La presidencia municipal la gobierna todavía el PAN”.

Santiago Nieto Castillo señaló que impugnará la decisión de la Sala Regional Toluca, en la cual determinan que no tiene residencia efectiva en Querétaro, por lo cual se invalidó su candidatura.

Y misma que consideró es ilegal, por lo que impugnó la sentencia ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y está en espera de la resolución.

🗣️ Es antidemocrático que bajen a Santiago Nieto de la contienda por el Senado, señala Claudia Sheinbaum.



Marcelo Ebrard y Citlalli Hernández son otros líderes morenistas que también se han pronunciado en contra de la decisión de la Sala Toluca del TEPJFhttps://t.co/M4bZAK3dOd — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) April 2, 2024

Santiago Nieto Impugna

Por otra parte, Santiago Nieto recordó que el requisito para acreditar la residencia, es contar con credencial de elector con domicilio en el lugar donde la persona quiera ser representante popular.

Al tiempo que agregó que en la premisa para suspender su candidatura en la Sala Regional fue partiendo del argumento de requerir seis meses como mínimo de residencia.

Y, explicó, que como el era encargado de despacho en la Procuraduría de Hidalgo, pues no podía tener residencia en Querétaro.

Sin embargo argumentó que esto es una falacia, partiendo de que él no fue procurador en Hidalgo, pues no reunía los requisitos de ser hidalguense por nacimiento ni tener residencia.

Indicó que como jefe de despacho, el puesto no le obligaba a residir en Hidalgo permanentemente, por lo que conforme lo necesitaba y de acuerdo a su labor se quedaba en dicha entidad cuando así era requerido

Y que generalmente estaba en los lugares donde hace su vida como San Juan del Río y Querétaro.

Nacimiento de Santiago Nieto

Por otra parte, Nieto enfatizó que el es originario de Querétaro, pues si bien no nació ahí, llegó a los 20 días de nacido y su registro de nacido es de San Juan del Río porque ahí vivía su familia.

Claudia Sheinbaum manifiesta apoyo a Santiago Nietohttps://t.co/429dtHI3qC — Las Aristas (@LasAristas) April 3, 2024

Así, destacó que actualmente cuenta ahí una propiedad junto con sus hermanos que corresponde a la de su credencial electoral.

-“En Querétaro estudie la primaria, secundaria y hasta la carrera, no tengo la menor duda de que, en términos jurídicos, la Sala Superior debe darme la razón”, en términos jurídicos”, sostuvo.

Increíble que prófugos sean candidatos

Por otra parte en entrevista para Sin embargo, Santiago Nieto cuestionó las candidaturas de Ricardo Anaya y de Cabeza de Vaca.

-“Es increíble que Ricard Anaya o que Francisco García Cabeza de Vaca, prófugos de la justicia, los dos residentes en el extranjero, en Estados Unidos desde hace varios años, que no han regresado a México porque se cumplimentan las ordenes de aprehensión en su contra, estén como candidatos”.

Esto “a puestos de representación proporcional y yo que estoy en la calle buscando un espacio de mayoría relativa me retiren la candidatura a partir de una demanda del PAN”.

Así, dijo en entrevista con “Los Periodistas”.

Por otra parte, Nieto Castillo señaló directamente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de estar vinculado con el PAN y; de haber intervenido directamente para que su candidatura fuera revocada.

“El personaje siempre está ligado a Cabeza de Vaca, a Roberto Gil Zuarth. En el caso de Tamaulipas se estuvo pronunciado para que se anulara la elección que había ganado Américo Villarreal”.

E incluso dijo que “Reyes Rodríguez no es una gente que garantice imparcialidad. No es una gente con quien me interese trabajar y es un empleado de los despachos del calderonismo”.

Esto,” particularmente de Roberto Gil Zuarth y es una tristeza que ese tipo de personajes sean las autoridades electorales”.

No lo quieren en la boleta

“En los hechos es un desafuero, no quieren que yo esté en la boleta electoral y es por un hecho muy sencillo: El PAN tiene miedo”.

Santiago Nieto dijo lo anterior y abundó:

-“Porque el Presidente López Obrador ya está rondando los 60 puntos de aprobación en Querétaro; porque Claudia Sheinbaum está rodando 54-55 por ciento de preferencia electoral en Querétaro”.

Y, “nosotros ya empezamos a aparecer empatados o arriba”, explicó.

Qué gusto platicar contigo estimado @OHarfuch Estoy seguro que juntos haremos un gran equipo en el Senado. Nadie para a la 4T! Devolveremos la seguridad a Querétaro. pic.twitter.com/jPjrzAfnvO — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) April 3, 2024

