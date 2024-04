Zafo de caer en provocaciones, AMLO descarta reunión con Salinas Pliego

AMLO urge a la Corte resolver sobre adeudos de Salinas Pliego. Como guardián de los dineros del pueblo primero que poder judicial resuelva y luego hablamos

Regeneración, 3 de abril de 2024. AMLO llamó al Poder Judicial a resolver los juicios en materia fiscal pendientes con el empresario Ricardo Salinas Pliego y que, reveló, son 17 casos.

Por otra parte, el presidente reconoció que prefirió evadir y no aceptar una entrevista con el empresario, como le solicitó, pues vio eso como una provocación.

Así dijo que que primero se resuelva el asunto judicial y ya después se hablará.

AMLO guardián del presupuesto

Cabe destacar que AMLO dijo que en ese caso hay de por medio “un asunto que tiene que ver con el presupuesto público”.

–“Yo soy guardián de los dineros del pueblo, entonces vamos primero a que ese asunto se resuelva”.

Al tiempo que pidió a la autoridad judicial resolver el caso prontamente.

-“Aprovecho a hacer un llamado a las autoridades judiciales, a los magistrados, ministros del Poder Judicial, a que resuelvan sobre esos juicios, son 17 juicios, y ya después hablamos”.

Salinas Pliego

Y es que de acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Grupo Salinas Pliego tiene un adeudo de más de 63 mil millones de pesos en impuestos.

Asunto que ha venido arrastrando desde Fox a la fecha.

“Yo si acepto el reto y quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas. Ponle fecha y hora presidente y yo ahí estaré”, escribió el empresario.

Por eso, AMLO mandatario rechazó desde ayer ese encuentro, pues señaló que hay un pleito judicial: “Es mejor que pase y luego hablamos”, señaló el presidente.

Salinas Pliego le había pedido una entrevista a López Obrador, luego de tantos insultos hacia el mandatario, y esto respondió AMLO:



"Nada más decirle a Ricardo que yo no puedo hacer que me entreviste, porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los… pic.twitter.com/njSRD7ydYy — Patty Miranda (@pattygmiranda) April 3, 2024

No provocaciones: AMLO

-“Zafo, como dicen los jóvenes, es muy claro, tenemos diferencias en lo político y en lo ideológico, tenemos dos proyectos distintos y contrapuestos de nación”.

Así dijo AMLO tras que Ricardo Salinas Pliego señalara de que “le sacó la vuelta” y quien pidió que le ofrezca una disculpa pública.

-“Que le saqué la vuelta, sí, sí, porque no voy a caer ninguna provocación de nada. Llevo tiempo luchando y brincando obstáculos, soy corredor de obstáculos, y me ponen uno lo brinco”.

E incluso, aseveró:

-“Y ya por eso, me voy a jubilar, y siempre he evadido el acoso, siempre, no todo es nada personal”.

Feliz AMLO

Por otra parte, en la conferencia matutina AMLO dijo que México tiene un pueblo honesto, fraterno y trabajador, cualidades que provienen de la grandeza cultural heredada de las civilizaciones antiguas.

Además, destacó el buen humor social que prevalece en la mayoría de la población del país, de acuerdo con datos del Informe Mundial de la Felicidad (World Happiness Report 2024).

Y es que este informe refiere que México subió once lugares respecto a 2022; ocupa el segundo lugar en América Latina y el lugar 25 entre 143 países.

“La gente está contenta; (…) está expresándose, exponiendo, empoderándose y se siente muy contenta”, expresó el mandatario.

Maravilloso

“Que se entienda algo muy sencillo: sólo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad no es lo material, no son los aviones, los carros de lujo, las alhajas, los yates”.

E incluso: “La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo aseguró que gobierna uno de los países más politizados y conscientes en el mundo.

“Siempre voy a estar convencido de que el pueblo de México es excepcional. (…) Todos estamos muy orgullosos de México, de nuestro gran país”.

Ya que mi amigo @lopezobrador_ le saco la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que “callan como momias” ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los #Gobiernicolas.… pic.twitter.com/tfpbOaeMQn — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 2, 2024

