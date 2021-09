La conductora Inés Gómez Mont, acusada de lavado de dinero, expuso en un comunicado que ella es inocente de cualquier delito

La presentadora aseguró que no pertenece al crimen organizado

Regeneración, 28 de septiembre de 2021. La conductora Inés Gómez Mont publicó un comunicado en sus redes sociales para reiterar su inocencia de las acusaciones en su contra.

Inés Gómez Mont reapareció tras los señalamientos contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sobre presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La conductora aprovechó sus redes para hablar sobre el caso y asegurar que ella es inocente de cualquier delito de los que se le acusa.

«Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida» afirmó.