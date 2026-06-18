Itamar Ben Gvir Cancela Viaje a Miami por Problemas de Visado

El ministro israelí Itamar Ben Gvir canceló su viaje a Miami. La embajada estadounidense le exigió huellas dactilares por sus antecedentes

Regeneración, 17 de junio de 2026.– El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, canceló su viaje programado hacia los Estados Unidos.

La embajada estadounidense en Israel exigió su presencia física y sus huellas dactilares para tramitar el visado.

Esta medida tan inusual se debió presuntamente a los antecedentes penales del funcionario de extrema derecha.

Según medios locales, la estricta petición reflejó la poca disposición de Washington para otorgar dicho permiso de viaje.

A raíz de esta situación, el político acudió a la sede diplomática para cumplir con los requerimientos solicitados.

El funcionario realizó la entrevista formal, pero decidió cancelar el vuelo por temor a retrasos en la entrega.

Fuentes cercanas al ministro afirmaron que el documento no estaría listo a tiempo para la fecha del evento.

El viaje original tenía como objetivo asistir a una boda privada en la ciudad de Miami.

Contradicciones sobre el viaje

Para justificar el incidente, la oficina del ministro emitió un comunicado oficial intentando aclarar los motivos de la suspensión.

El texto oficial aseguró que el funcionario «decidió renunciar voluntariamente a la opción de un pasaporte diplomático» para este traslado.

La defensa argumentó que la mayor parte de las actividades planificadas en el extranjero eran de carácter estrictamente personal.

El comunicado insistió en que por esa razón se solicitó un visado ordinario en lugar del diplomático.

Sin embargo, la explicación oficial omitió las razones reales por las cuales el líder político finalmente no abordó el avión.

Tampoco se aclaró por qué el ministro mintió sobre las reglas generales del visado para los ciudadanos de su país.

Los israelíes gozan de exención de visado mediante el programa ESTA si carecen de registros ante la justicia.

La situación jurídica del funcionario impidió que pudiera utilizar este beneficio migratorio directo que tienen sus compatriotas.

Discrepancia en los tribunales

Por otra parte, el argumento de la visita privada choca directamente con las peticiones legales hechas por el propio ministro.

Ben Gvir solicitó formalmente al Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén reprogramar una audiencia judicial ya establecida de antemano.

El caso judicial corresponde a una demanda por difamación que el miembro del gabinete interpuso contra un informador.

El político necesitaba mover la fecha de la comparecencia debido a su salida del territorio nacional.

Para lograr este aplazamiento, el equipo legal del polémico funcionario utilizó una justificación muy diferente a la versión pública.

Los abogados presentaron el trayecto hacia Norteamérica como una actividad de «importancia diplomática» para el Estado de Israel.

Esta afirmación contradice de forma abierta la postura de su oficina sobre los fines puramente personales del viaje.

Las versiones encontradas han generado severos cuestionamientos en los principales medios de comunicación sobre su verdadera agenda.