Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ estrenó su canal de Twitch para incursionar en el mundo de los directos de videojuegos

El político también transmitirá sus eventos formales

Regeneración, 27 de septiembre de 2021. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como ‘El Bronco’ anunció el lanzamiento de su canal de Twitch.

La famosa plataforma de Amazon, se ha convertido en un espacio donde se realizan transmisiones en vivo, principalmente las relacionadas con directos de videojuegos.

Sin embargo, ahora se convirtió en un espacio de oportunidad para todos los personajes, incluyendo los de la política.

En esta ocasión, Jaime Rodríguez ‘El Bronco‘ intentó convertirse en el centro de atención tras la apertura de su cuenta en Twitch.

Para celebrar el lanzamiento del canal, ‘El Bronco’ debutó con el Sexto Informe de Gobierno, el cual transmitió a las 11 de la mañana de este lunes.

Por otro lado, el gobernador anunció en sus redes sociales que planea utilizar el canal con «retas» a partir del próximo 4 de octubre.

En Twitter, Jaime Rodríguez aseguró que estará jugando ‘Call of Duty‘, ‘Pokémon‘, ‘League of Legends‘, ‘Age of Empires‘ y hasta ‘Mario Kart‘.

Raza, mañana los espero en mi canal de Twitch a las 11 AM, para que vean el Sexto Informe de Gobierno. Subscríbanse y a partir de 4 de octubre empezamos las retas del COD, Pokémon, LOL, AOE, Mario Kart o lo que quieran.

Les comparto el enlace de mi canal: https://t.co/UbjBxdZiut — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) September 27, 2021

Pese al anuncio, no se sabe si será el mismo gobernador quien estará al frente de todas las transmisiones en vivo, sin embargo, el canal lleva por nombre ‘ElBroncoGod‘.

Hasta el momento en que fue redactada esta nota, el canal de Twitch de Jaime Rodríguez ya contabiliza más de 12 mil 300 seguidores.

En la descripción del canal se puede leer «Me dicen ‘El Bronco‘ soy gobernador del estado de Nuevo León. Estoy convencido del poder ciudadano y juntos re-evolucionar #México«.

La caja de comentarios de la publicación del político en Instagram muestra algunas opiniones de los usuarios, quienes cuestionaron si el contenido de ‘El Bronco‘ es necesario en la plataforma.