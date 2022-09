Presunto asesino de Yrma Lydya aseguró que él es la víctima: «ella me agredió y extorsionó»

Sobre los rumores de que le pegaba a Yrma Lydya, el abogado Jesús N señaló que ella le pegaba a él ya que no tiene fuerza en sus manos ni en las piernas porque lo operaron de la columna

Regeneración 13 septiembre 2022. El abogado Jesús N, detenido en junio tras ser acusado de asesinar a su esposa Yrma Lydya Gamboa dio sus primeras declaraciones.

Durante una entrevista con Mario A. Salgado Becil, director de Lo de Hoy Morelos, Jesús N aseguró que no sabe con quién se casó, pues desconoció a Yrma Lydya.

“No sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella», dijo Jesús N.