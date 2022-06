Joven acusa discriminación del reality La Academia de TV Azteca por ser ciego

Un joven cantante señaló que La Academia no lo aceptó en su casa por tener discapacidad visual pese a que pasó todos los filtros

Regeneración, 8 de junio de 2022. El reality show ‘La Academia: 20 años‘ entró en polémica sin aún ser estrenado de manera oficial en el canal Azteca Uno.

Lo anterior se debió a que un joven cantante acusó que los organizadores del programa de TV Azteca no lo incluyeron en el listado de los participantes debido a que tiene una discapacidad.

El joven identificado en redes sociales como Jesús Monroy publicó un par de videos en su cuenta de TikTok para exhibir al personal de TV Azteca por presuntamente discriminarlo por estar ciego.

Durante el primer video, el artista reveló que reunía todos los requisitos y talento para estar en el reality show, sin embargo, señaló que su discapacidad visual habría sido el freno para que no lo seleccionaran.

«No quiero hacer polémica, pero sí. Pasé todos los filtros para llegar al casting nacional de ‘La Academia’ y no pasé, y no porque cantara horrible o tuviera una voz fea sino porque soy ciego»

Por otra parte, Jesús Monroy aseguró que uno de los profesores de ‘La Academia‘ le recalcó que su discapacidad haría complicada su estancia en la casa de los ‘académicos‘.

«El maestro fue muy tajante, aunque fue abuena onda el profe, pero muy tajante y me dijo ‘es que no sabemos porque la casa es muy grande y no sabemos si te puedas adaptar'»