Juan Rulfo, escritor, guionista y fotógrafo, el ‘escritor en llamas’

Regeneración, 16 de mayo del 2020. Juan Rulfo nace el 16 de mayo de 1917, escritor, guionista y fotógrafo mexicano.

Autor de dos obras narrativas: El llano en llamas, compuesto de diecisiete relatos y publicado en 1953.

Además su novela trascendental Pedro Páramo, publicada en 1955 y un guión de cine El Gallo de Oro.

«Me gustas más cuando te sueño… entonces hago de ti lo que quiero».

Juan Rulfo. A 103 años de su nacimiento.

Elena Poniatowska hace una remembranza sobre el escritos y dice

-«A Rulfo no le gusta hablar de sí mismo, porque se ha dado por entero a las voces de su pueblo, a los murmullos de Comala que todos los días se abren paso en él, trabajosa y

torpemente…»

Elenita explica: porque Rulfo apenas les ayuda a expresarse, los tira a media calle a ver si logran atravesarla, los avienta en un petate y los ataranta de calor hasta que dan la última bocanada.

-«Todas las tierras de Rulfo parecen zonas de desastre abatidas por la sequía» describe.

Los personajes titubean, buscan poco a poco su lenguaje de labriego, sus duras palabras de piedra y de lodo, traduciendo otra vez el alma humana, repitiendo sus giros, insistiendo en la idea fija: malos y buenos en la inocencia de su índole a medias cortesana y salvaje.

Emblemático escritor mexicano

Juan Rulfo siempre tiene un aire de poseído, y a veces se percibe en él cierta modorra de los médiums: «anda a diario como sonámbulo cumpliendo de mala gana los menesteres vulgares de la vida despierta».

Con el oído atento, deja pasar todos los ruidos del mundo, en espera del mensaje preciso, de la palabra que otra vez ha de ponerlo a escribir, como un telegrafista en espera de su clave.

Poniatowska describe al autor y los funde con sus personajes a partir de la propia materia aportada por el autor.

En sus cuentos han hablado muchas almas individuales, pero en Pedro Páramo puso

a hablar a todo un pueblo, «las voces se revuelven una con otra y no se sabe quién es quién. Mas no importa», dice.

Las almas comunicantes han formado una sola: vivos o muertos, los hombres de Rulfo entran y salen por nuestra propia alma como Pedro por su casa.

El escritor en llamas dice Elena Poniatowska

Se trata de una antigua entrevista al escritor en la que Rulfo se describe a sí mismo como el hombre más triste del continente.

Estas notas permiten conocer al autor con una cercanía que muy pocos llegaron a tener con él.

—Pero tú estás vivo y tú eres un gran escritor, dice Elenita en la entrevista

Juan Rulfo señala: —Pues yo siento que soy un pobre diablo, así es el sentimiento que yo tengo, soy todo deprimido y marginado.

—Eres más ocurrente que eso, Juan.

—Eso sí, tengo mis ocurrencias. Pero lo que no me gusta es la gente, hablar en público, no me siento bien, nada bien.

El escrior Rulfo detalla: Me entra el pánico, me deprimo mucho, por eso te digo que soy deprimido, me entra la depresión baja y siempre tengo la presión baja.

-«…, entonces me entra una depresión más baja que la depresión..»

El texto en homenaje publicado por la gaceta de la UNAM

«Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo» («Pedro Páramo»).

“No te enamores nunca, porque duele; duele aquí donde la gente dice que tenemos el corazón.”

«Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar».

«Hacía tantos años que no alzaba la cara, que me olvidé del cielo.»

Juan Rulfo

