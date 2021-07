Regeneración 23 julio 2021. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia inaugural del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de la capital nipona.

La celebración se realizó sin público en las gradas y con una presencia de invitados reducida debido a la pandemia de Covid-19.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Naruhito, emperador de Japón estuvieron presentes en la inauguración.

En punto de las 20:00 hora local, 6 am hora de México comenzó un espectáculo de luces y sonido, posteriormente se proyectó un logotipo gigante de Tokio 2020.

También se presentó un acto para dar a conocer un poco de la cultura japonesa y con una orquesta sinfónica se dio la bienvenida a cada uno de los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Usuarios en redes sociales han compartido una serie de memes pues, los fanáticos del anime y de los videojuegos estaban esperando a que personajes como Mario, Goku o Pikachu aparecieran durante la ceremonia.

Sin embargo, por ahora la única sorpresa ha sido que una orquesta tocó la música de video juegos como Dragon Quest y Final Fantasy.

DUDE FINAL FANTASY MUSIC PLAYING NOW- THE OPENING CEREMONY DEFINITELY GOT MY ATTENTION NOW LOL #Tokyo2020 pic.twitter.com/FNtJh2mibY

