Julión Álvarez aseguró que disfrutó presentarse borracho en palenque de Tijuana

El cantante Julión Álvarez pidió disculpas por haberse presentado en estado de ebriedad en un palenque

Regeneración, 13 de diciembre de 2022. Luego de que fue captado borracho en el palenque de Tijuana, el cantante Julión Álvarez fue objeto de muchas criticas por haberse presentado en ese estado.

Por esta razón, fue a sus redes sociales para explicar lo sucedido en donde aseguró que no se arrepiente de haber bebido de más.

Julión Álvarez explicó que su hermano, Ricardo Álvarez le llevó al palenque a la agrupación Traviesoz de la Sierra, que hicieron un corrido en su honor luego de que el Departamento del Tesoro de EU lo incluyera en la lista negra por presuntos delitos fiscales. Por tal motivo mencionó que le ganó el sentimiento y por eso bebió de más.

“Quisiera dar una explicación porque sé que merecen mucho respeto y lo tienen todo de nuestra parte. Me ganó el sentimiento, días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar. No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sin vergüenza. Lo disfruté como no tienen idea”.

Julión Álvarez acepta la crítica

De igual manera, el cantante Julión aseguró que aceptará todas las criticas por este sucesoria en una de sus presentaciones.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica. Juro que a nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo”.