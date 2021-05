Por Enrique Legorreta

Tardé varios días en entender por qué los medios tradicionales en México y los colaboradores de los mismos pelean contra medios independientes o digitales; la respuesta llegó después de la censura que AP hizo a este medio de información.

El pasado 10 de mayo, publicamos en el portal –y por ende en nuestras redes sociales– el artículo de nuestro colaborador Ricardo Sevilla, sobre la preocupación que surgió cuando personajes ligados a instituciones amigas de Claudio X. González forman parte del Consejo Técnico Asesor (COTAPREP).

Hasta ahí, la denuncia y dudas de Ricardo se expusieron, y es información a la que todos pueden acceder en nuestro portal. Sin embargo, parece que el hecho molestó mucho en redes sociales y más al “Señor X”, Claudio X. González, ya que inmediatamente se activaron las alertas y uno de los verificadores de Facebook, el medio estadounidense AP (a través de su verificador, Rafael Cabrera) decidió eliminar, censurar y castigar a RegeneraciónMx en la red social.

¿Cómo es posible que alguien pueda determinar si lo que se dice es mentira a través de la mentira? Pues para este grupo de aliados a Claudio X. González –de donde Animal Político también forma parte–controlar la información incomoda para los grupos que por mucho tiempo se sirvieron del poder político y cuya manera de recuperarlo debe ser ahora a través de los medios cooptados que usan caretas de ser “independientes” o que no simpatizan con el gobierno en turno.

Desde diciembre de 2018, es la tarea que emprenden en medio de la guerra por una sociedad que sea libre de informarse, como hace mucho no se hacía.

La sección de AP Verifica señaló de tajo el 11 de mayo que lo expuesto es falso y describen, con mentiras, que se afirmó que los elegidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para formar el COTAPREP “son especialistas para que puedan alterar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y así se pueda cometer fraude en las elecciones del 6 de junio”, nada más falso que una moneda de 3 pesos.

Con ese argumento, tomaron la información que el INE publicó en un comunicado en respuesta a RegeneraciónMx y partieron para hacer el artículo “desmentido” que por ende el autor se engalanó de presumir.

¿QUIÉN VERIFICA AL VERIFICADOR?

Podrá sonar a queja, pero no lo es. Se trata de exponer lo que pasa con los medios independientes y digitales que buscan sobrevivir en un mundo en el que si no eres parte de la autodenominada “elite” de los Loret, Trujillo, López-Dóriga, Gómez Leyva, Beltrán del Río y más, no eres importante, por eso es importante mantenerse en la lucha por una apertura informativa que hoy sí tenemos y debemos lograr mantener.

Los verificadores de Facebook deberían ser realmente independientes y no usar sus fobias para proteger a sus “amigos” –Sevilla les dice empleadores, pero es tema de otra discusión- ya que demuestran que, sin duda, son parte del “grupo” de Claudio X. González.

Esta no es la primera vez que alguien denuncia actos similares –tampoco para mí es nuevo, en otros medios independientes pasé por lo mismo– desde hace un par de años se ha expuesto cómo operan estos verificadores en Facebook, e inclusive, en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, vía Vicente Serrano, periodista independiente, expuso el caso de Animal Político, también verificador, quien tiene detrás a grupos ligados al PRI en Hidalgo.

¿AP tendrá conocimiento de que se está haciendo uso de su nombre para censurar información? Si es así, es de preocuparse, y si no, es doblemente preocupante.

Las pruebas aquí están, alzar la voz contra la censura y el uso de las redes sociales para callar cosas que la ciudadanía tiene derecho a saber, no deben pasarse por alto. Desde RegeneraciónMx se busca que las audiencias tengan la libertad de decidir dónde informarse, que se genere una nueva forma de analizar la situación del país y conforme su propio criterio.

No vamos a dejar de pelear, no nos van a callar y, sobre todo, no van a evitar que los medios independientes sigamos creciendo. ¿A qué le tienen miedo?

Estamos en guerra, los medios tradicionales y digitales e independientes mantenemos una batalla recia, pero la gran, gran diferencia es que ellos buscan servir a intereses –diría el clásico–, moralmente derrotados y nosotros somos parte una gran comunidad al servicio de nuestras audiencias.