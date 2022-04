‘La Chupitos’ ya no quiere vivir en México y se irá a los EE.UU.

Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, aseguró que los hechos ocurridos en Nuevo León le preocupan

Regeneración, 27 de abril de 2022. La comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘La Chupitos‘ aseguró sentirse preocupada por los recientes hechos de inseguridad registrados en México.

El caso de la joven Debanhi Escobar tocó las fibras de varios famosos, por lo que se han tomado las libertades para opinar sobre la inseguridad que viven las mujeres.

Ejemplo de estas celebridades fue la popular comediante la Chupitos, quien durante un encuentro con los medios aseguró sentirse muy preocupada por su seguridad.

Lo anterior se debe a que la comediante se encuentra en México con motivo a un proyecto que le salió con Televisa. Sin embargo, la Chupitos comentó que suele irse a Estados Unidos porque le dan más trabajo allá.

Ante las diversas oportunidades que le llegan a surgir en Estados Unidos, la Chupitos indicó estar preocupada por los feminicidios.

«Tengo mucho miedo y mucha tristeza, y mucha lástima porque pasan las cosas y nadie hace nada. Si no es por nosotras las mujeres que estamos levantando la voz, no nos escucharían»

Por otra parte, Liliana Arriaga comentó cómo es que procura cuidar a sus hijos para evitar que se expongan a la inseguridad.

«Es muy triste lo que está pasando (…) yo educo a mis hijos de la forma en que les digo que deben tener cuidado. No me importa cómo estén o dónde, mejor que nos hablen por teléfono. Mas vale un buen regaño de sus papás»

Finalmente, la Chupitos indicó que se siente con miedo mientras transita por las calles de México, por lo que adelantó estar pensando en irse a vivir a Estados Unidos.

«Amaneces con miedo, porque podemos salir pero no sabemos si vamos a regresar (…) a lo mejor me voy a escuchar mal o malinchista, amo a mi país pero si me gustaría regresarme a Estados Unidos por la inseguridad»