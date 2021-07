La mañanera tiene audiencia de dos Zócalos llenos: AMLO

El presidente López Obrador destacó la importancia de que exista un periodismo crítico y no mafioso; pues hay quienes usan la libertad de expresión para negociar.

Regeneración, 16 de julio del 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la conferencia mañanera tiene una audiencia de dos Zócalos de la Ciudad de México llenos, aproximadamente, y eso sólo en las redes sociales vinculadas a la Presidencia de la República.

En este sentido, el primer mandatario afirmó que informar en las mañaneras le ayuda porque garantiza el derecho del pueblo a la información y subrayó que le interesa el debate; pues lo que las autoridades dicen no es la verdad absoluta.

Además, mencionó que la conferencia la utiliza para realizar acuerdos y que los servidores públicos se mantengan atentos. También agregó que a través de la mañanera pueden rendir cuentas a la ciudadanía y explicar el porqué de las cosas.

AMLO destacó la importancia de un periodismo crítico y no mafioso

López Obrador destacó la importancia de que exista un periodismo crítico y no mafioso; ya que la crítica es necesaria, igual que la transparencia; sin embargo, resaltó que hay quienes utilizan la libertad de expresión para negociar.

Asimismo, subrayó que se debe garantizar el derecho de réplica porque aún existen campañas de linchamiento en los medios de comunicación y añadió que El Universal es un ejemplo.

«De ser un medio oficial, subordinado al poder, de repente se convierte en un periódico por entero opositor, pero no importa. Ojalá y sea auténtico, que no sea por dinero. Necesitamos opositores, pero no a traficantes del derecho de prensa», expresó.

El jefe del Ejecutivo agregó que no hay personas intocables en su administración y resaltó que la crítica es fundamental y ayuda a purificar la vida pública. Por ello, se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas y el derecho a disentir.