“Lean no hace daño”; Delgado exhibe a Calderón tras tergiversar tuit del periodista

A través de Twitter el periodista, Álvaro Delgado, puso en su lugar al expresidente, Felipe Calderón, que lo acusó de ser “chayotero”.

Regeneración, 7 de marzo del 2023. El periodista, Álvaro Delgado, respondió a los dichos en su contra del expresidente, Felipe Calderón.

Por lo que, a través de Twitter el exmandatario acusó al comunicador de ser un “chayotero”; luego de indicar que los estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, para realizarse una cirugía estética.

Es común que, en la zona fronteriza con Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos crucen la frontera para comprar medicinas, acudir al médico o realizarse una operación.

“De Carolina a Matamoros: Una cirugía estética trajo a los 4 de EU a México. Sabían del riesgo… y lo tomaron”, indicó Delgado.

Asimismo, Delgado indicó que “La anterior no es una opinión mía, sino una nota informativa, con un titular. Lean, no hace daño. Y no: Yo no le dije a Felipe Calderón que sea ladrón, acomplejado y narcotraficante”.

La anterior no es una opinión mía, sino una nota informativa, con un titular. Lean, no hace daño. Y no: Yo no le dije a @FelipeCalderon que sea ladrón, acomplejado y narcotraficante — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 7, 2023

Por lo que, el comunicador, Sergio Sarmiento, tergiverso lo escrito por el autor de “El Amasiato”; pues en el mensaje que compartió el expresidente, diciendo que era “chayotero” y “miserable”.

Es un ejemplo de periodismo chayotero y miserable que practica el gobierno. https://t.co/gqLhAdoUF1 — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 7, 2023

Sin embargo, Álvaro Delgado no dejo pasar la oportunidad para responder a las calumnias del expresidente.

“No, @FelipeCalderon, te equivocas: A mí nunca me encontrarás, ni sus amanuenses, un solo centavo deshonesto, menos de este gobierno. Tú sí eres un inepto, un ladrón y un narcotraficante”, escribió.

No, @FelipeCalderon, te equivocas: A mí nunca me encontrarás, ni sus amanuenses, un solo centavo deshonesto, menos de este gobierno. Tú sí eres un inepto, un ladrón y un narcotraficante. https://t.co/BIXGORtECz — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 7, 2023

Asimismo, usuarios de redes sociales compartieron mensajes de apoyo y solidaridad al periodista de Sin Embargo Mx.

Por supuesto que le creemos más a @alvaro_delgado que al espurio @FelipeCalderon

Álvaro ha mostrado más dignidad y congruencia que todos los bots que le pueda lanzar Calderón

Incluido López Dóriga y Chumel #CalderonElNarcoAPrision #CalderonEsNarco https://t.co/wIjTFkpm4b pic.twitter.com/WqhCcdQHpP — marosanh (@marosanh) March 7, 2023

Además, se destacó la calidad moral que tiene Álvaro Delgado para poner a su lugar a Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Que alegría produce ver que gente de categoría como @alvaro_delgado pone en su sitio y exacta dimensión al narcotraficante y delincuente @FelipeCalderon y la inútil @Mzavalagc. Son lo peor de la escoria #PRIANarcos https://t.co/wJ5Hs5hagw — El Asalto a la Razón (@AsaltoalaRazon) March 7, 2023

