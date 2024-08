Llama AMLO a la no intervención en Venezuela, promover diálogo

“Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo; ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo”: AMLO

Regeneración, 2 de agosto de 2024. AMLO llamó a gobiernos extranjeros a no intervenir en los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, a actuar con prudencia y esperar los resultados oficiales con base en el recuento final de todas las actas.

“Con todo respeto lo que hicieron ayer desde el Departamento de Estado es un exceso (…) eso no les corresponde”.

Lo anterior expresó el presidente AMLO desde Palacio Nacional.

La operación psicológica en redes sociales montada por Elon Musk contra Venezuela es inédita.



Muy clara la explicación. pic.twitter.com/lHDK8ShD0T — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) August 1, 2024

“Se están extralimitando, eso no ayuda a una convivencia pacifica en armonía en las naciones, no tiene que ver con la política que se inventó para evitar la confrontación y la guerra”.

AMLO por la paz

“Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo”, asentó en primer lugar el presidente AMLO.

Seguidamente dijo que “ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso?”.

“Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, la soberanía de los pueblos”, subrayó.

AMLO por diálogo

Cabe destacar que el presidente dijo en conferencia de prensa que lo más importante es evitar la confrontación a partir de una actitud responsable.

Así como de pleno respeto a la soberanía del pueblo venezolano.

#NoticiasDeÚltimaHora

🚨 NO SE PRESENTA Edmundo González Urrutia ni manda las Actas, donde supuestamente ganó las elecciones como había prometido



Todos los Excandidatos Presidenciales de Venezuela llegaron a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para su… pic.twitter.com/sYFTjHtzSf — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 2, 2024

Seguidamente, puntualizó que se debe presentar todas las pruebas de la elección, definir resultados y pacificar a Venezuela, donde permanecen las movilizaciones y protestas.

En el gabinete

Y es que AMO encabezó la primera reunión pública del Gabinete de Seguridad en la sala Ignacio Zaragoza de Palacio Nacional.

Al termino del evento AMLO indicó que los gobiernos de México, Colombia y Brasil continuarán pendientes de este proceso electoral, sin ningún tipo de injerencia.

E incluso, dijo, si fuera el caso, dijo, las tres naciones están dispuestas a proponer alternativas de solución pacífica.

“Más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela, en general”.

#NoticiasDeÚltimaHora

🚨 GANÓ MADURO en Venezuela



El Presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso dio los siguentes reaultados oficiales:



Nicolás Maduro: 6.408.844 votos, 51,95%.

Edmundo González: 5.326.104 votos, 43,18%.



Felicidades al Pueblo de Venezuela…❤️🇻🇪 pic.twitter.com/qQmXPlDfy6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 2, 2024

Y asentó:

“No viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos sino un proceso electoral donde contienden adversarios, pero venezolanos, del mismo pueblo, de la misma nación y evitar la violencia”.

Entonces, subrayó: “No a la violencia”, afirmó.

OEA no intervención: AMLO

El presidente reafirmó la crítica a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cuestionó la postura del gobierno de Estados Unidos por pronunciarse de forma prematura sobre el proceso electoral venezolano.

“¿Con qué autoridad moral, con qué autoridad política, un organismo como la OEA va a calificar una elección?”

Apunto, asimismo: “Entonces, ¿Cómo pronunciarse?, ¿por qué no todos hacemos un esfuerzo para buscar la conciliación, esperar los resultados, esperar que se muestren las actas?”, cuestionó.

Tremendo papelón que trasciende fronteras y nos pone en el lugar más vergonzoso del mundo.



La Cancillería Argentina acaba de desmentir a la Canciller Mondino, quién había dado como ganador de las elecciones al opositor Edmundo González en Venezuela.

Cuanta irresponsabilidad. pic.twitter.com/heoY600Dwb — Editor✍ (@Editor_76) August 2, 2024