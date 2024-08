Nada de lo que declare el Mayo Zambada puede afectarnos: AMLO

El presidente AMLO pidió que EE.UU envíe la información sobre las circunstancias en que el Mayo Zambada fue trasladado y detenido. Transparencia total

Regeneración, 2 de agosto de 2024. AMLO señaló que México continúa en espera de que Estados Unidos envíe la información solicitada sobre la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Sin embargo, fue la canciller Alicia Bárcena quien envío la solicitud de información al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Y es que la secretaria de Relaciones Exteriores explicó que parte de las cuestiones al gobierno estadounidense son sobre las circunstancias en las que despegó el avión en el que fue trasladado el capo.

Además de la matrícula, el nombre del piloto, su plan de vuelo y si hubo conocimiento de EU sobre esta operación.

Bárcena agregó que el gobierno de Estados Unidos respondió que está preparando el documento con la información necesaria para compartirlo.

AMLO, nada que diga

Por otra parte, AMLO agregó que “nada de lo que declare (’El Mayo’) puede afectarnos”, con respecto a las declaraciones que pueda hacer el narcotraficante como parte de su juicio en Estados Unidos.

“Se tiene que transparentar todo, cómo han actuado todo este tiempo, si hay asociación delictuosas con autoridades”.

Esto es, “cuáles autoridades y qué vinculación han tenido con agencias extranjeras. No se va a ocultar nada y se pide no mentir, no señalar por señalar sin tener pruebas”.

Lo anterior, conforme dijo AMLO.

Y es que las declaraciones en el contexto de la segunda audiencia de Ismael “El Mayo” Zambada en una corte de Estados Unidos.

“Se tiene que transparentar todo, cómo han actuado durante todo este tiempo. No mentir, no señalar por señalar sin tener pruebas y que nadie sea intocable”.

Así reiteró AMLO desde Palacio Nacional.

Ninguna complicidad

Al preguntar a AMLO sobre una presunta complicidad de autoridades mexicanas con algunos narcotraficantes, éste pidió hablar con la verdad y aseguró que se colabora con EEUU porque “son socios”.

“Aquí no pasa lo que en Estados Unidos, aquí tenemos 600 fallecidos al año por consumo de droga y ellos 100 mil jóvenes al año”.

Reiteró que los migrantes no llevan droga, ya que ellos cruzan la frontera en busca de trabajo. “Tiene que atenderse esta situación con opciones de empleo. Lo hacen por necesidad”.

Anabel, caso perdido

Por su parte, AMLO calificó como irresponsable sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues declaró que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del Ejército.

“Un libro lo titula así. Fue el Ejército, sin presentar una sola prueba”.

