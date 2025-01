Llama Sheinbaum a planes conjuntos federación, estados y municipios

Unificar recursos. Atender asuntos del agua en todos los municipios. Política de seguridad integral, trabajar juntos todos los programas: Sheinbaum

Regeneración, 16 de enero de 2025. La presidenta Sheinbaum propuso a gobernadores y presidentes municipales conjuntar recursos de los tres niveles de gobierno para atender las necesidades de la población.

Como se sabe, se trata del Encuentro Nacional Municipal, con presidentes municipales de todo el país así como gobernadores.

Y en el cual, la presidenta Sheinbaum fue ovacionada e incluso gobernantes de partidos opositores se sumaron al llamado de unidad.

Sheinbaum

Hoy nos reunimos con las y los alcaldes de todo el país, así como gobernadoras y gobernadores. La misión de todas y todos nosotros es servir al pueblo de México con honestidad y amor. pic.twitter.com/tikY6im8ET — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2025

Así, la presidenta llamó a conjuntar recursos para atender las necesidades de agua, coordinar las acciones de seguridad en una política única.

E incluso, la construcción de Caminos de paz en todos los municipios, por su éxito en la seguridad para las mujeres en CDMX, que explicó Clara Brugada.

Además de la integración de los pueblos originarios en la integración de un fondo de desarrollo social.

«Somos un país extraordinario, el mejor del mundo», dijo la presidenta.

Explicó que «México es grandioso por nuestra historia, nuestro legado de las grandes civilizaciones que poblaron nuestro territorio, los pueblos originarios que nos dejan y nos dejaron la resistencia».

Así como «el legado de una cultura o de culturas diversas que constituyen esta gran diversidad que constituye nuestra nación; civilizaciones, naciones, que constituyen la esencia de nuestra patria».

México es grandioso por sus héroes y por sus heroínas. Ningún país del mundo tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz o una Leona Vicario, o un Benito Juárez.

O los grandes héroes y heroínas de nuestra Revolución, señaló.

El gobernador panista de Querétaro Mauricio Kuri se rinde ante la presidenta Claudia Sheinbaum. "Es tiempo de unidad". pic.twitter.com/h5hIzAq9Uy — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 16, 2025

Somos un país extraordinario

«Y quiero decirles que México está bien, estamos bien, gracias, sobre todo, al pueblo grandioso y digno, a un pueblo trabajador, a hombres y mujeres trabajadoras que sacan adelante todos los días a nuestro país».

Esto es, «aquí en nuestro territorio y también en los Estados Unidos; los migrantes, las migrantes, nuestros paisanos, nuestras paisanas, que todos los días trabajan por sus familias y trabajan también por la economía de los Estados Unidos».

Histórico

«Este Encuentro que estamos realizando es histórico, único, inédito» y recordó que como alcaldesa de Tlalpan en CDMX le todo conocer las dificultades.

Seguidamente, precisó que por ello «el objetivo de este Encuentro es que trabajemos juntas y juntos, por el bien de sus municipios, por el bien de México».

Esto es, «que sea el primer Encuentro, que no sea el único; que nos podamos seguir viendo para seguir trabajando juntas y juntos por el bienestar del pueblo de México«.

"Históricamente en este país se ha olvidado a los municipios", señala Franz Von Sparr tras reunión de Sheinbaum con todos los gobernadores y presidentes municipales de México: "Estuvo muy bien", agrega @vazquezhandall pic.twitter.com/ZVkAkNkaRN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 16, 2025

Seguidamente puntualizó que la reunión es para puntualizar la distribución del Fondo de Infraestructura y recordó la realización de asambleas indígenas para decidir el destino de los recursos asignados.

Y mismos que por primera vez reciben los pueblos originarios como resultado de la reciente reforma Constitucional que los reconoce como sujetos de derechos.

«Son 13 mil comunidades que van a ser beneficiadas y es un primer Fondo para la Infraestructura Social que se destina a pueblos y comunidades», precisó Sheinbaum.

Esto es, «no solamente se queda en la letra de la Constitución el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas, sino que por primera vez tienen un recurso del Presupuesto de Egresos».

Juntar recursos

En Nuevo León demostramos que trabajando en equipo con la Federación, poniendo las personas en el centro y dejando los colores de lado, podemos lograr grandes cosas. Gracias a eso hoy Nuevo León tiene el nuevo acueducto El Cuchillo II, la NUEVA Presa Libertad y logramos reducir… pic.twitter.com/NPQmVyldiv — Samuel García (@samuel_garcias) January 16, 2025

¿Cómo hacemos si no tenemos muchísimos más recursos para poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus municipios? Pues vamos a juntarlos, vamos a hacer un plan.

Y la idea es que podamos juntarlo en esta ocasión para acceso a agua potable, que es uno de los temas que prácticamente en todos los municipios del país tienen problemas.

Esto «aunque haya suficiente abasto de agua, a veces no son suficientes las redes municipales para llevar agua a las distintas localidades».

Esto, particularmente, en las regiones de nuestro país en donde hay escasez de agua, pues todavía más, lo sufren más los municipios que tienen mayor escasez.

¿»Cómo hacemos para poder atender? Pues vamos a juntar los recursos municipales, los recursos estatales y los recursos federales, a través de un Plan Maestro nacional y municipal, en donde podamos juntar los recursos».

Municipios

En el #EncuentroNacionalMunicipal 2025, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió:

✅ 75% de los municipios de 🇲🇽

✅ Representantes de 176 partidos políticos

✅ 630 mujeres presidentas municipales

✅ 428 líderes de Usos y Costumbres#Municipios2025 #FelizJueves pic.twitter.com/S4k00yhbLo — Comunicación Política Aplicada (@_CPAOficial) January 16, 2025

Así con municipios «un plan para poder atender el acceso, el abasto de agua potable», para resolver los problemas relacionados con la infraestructura de agua en nuestros municipios y de saneamiento.

«El tercer punto que queríamos platicar con ustedes es la seguridad, que podamos trabajar juntos para que con los y las gobernadoras, con el Gabinete nacional, y las y los municipios, podamos atender con la misma estrategia los problemas de seguridad que tenemos».

Y en particular, uno de ellos, que es el primer punto de la «estrategia nacional que hemos planteado». (atención a causas, mejor Guardia Nacional.

«…, pero en el caso estatal es Más y Mejor Policía estatal, y en el caso municipal es Más y Mejor Policía municipal».

El tercer punto tiene que «ver con Inteligencia e Investigación, que se realiza desde la Federación y en la que cooperamos con todos los estados de la República y con la Ciudad de México».

Y el cuarto punto tiene que ver con la Coordinación. Necesitamos coordinarnos más todavía, que haya mucho más coordinación entre la Federación, entre los estados y entre los municipios».

Así, «los distintos proyectos, programas, puedan ser atendidos desde el nivel municipal hasta el Gabinete Federal de Seguridad».

Caminos

#Entérate Alcaldes de Durango como Mary Amaya de Rodeo, Silvia Rangel de Simón Bolivar, David Ramos de Guadalupe Victoria, José Luis Covarrubias de Hidalgo, entre otros, estuvieron presentes en el Encuentro Nacional Municipal con Claudia Sheinbaum.#MunicipiosDurango pic.twitter.com/TEajVx95Eo — Municipios Durango (@MunicipiosDgo) January 16, 2025

Pero el segundo es la propuesta que hizo «la jefa de gobierno al principio de la reunión, es que entre todas y todos podamos construir “Caminos de Paz”».

Si en cada uno de nuestros municipios construimos un “Camino de Paz” que permita que haya más iluminación.

Esto es, que haya murales creativos de las y los jóvenes de México, que tienen el legado del muralismo mexicano y que lo manifiestan en murales, en las paredes, en distintas zonas de nuestro país.

Que «se ilumine, que se pinte, que se mejore el espacio, de esa manera también vamos a ir construyendo territorios de paz».

Entonces, esta es la tercera propuesta, que avancemos juntos en este camino de construcción de la paz, a través de “Caminos de Paz” y de la construcción desde abajo, para poder ir construyendo cada vez un espacio más seguro en nuestro país. Esa es la tercera propuesta.

Y la cuarta propuesta es que sigamos colaborando juntos. En el Gobierno de México, ustedes saben, que nosotros invertimos en cada rincón del territorio.

¿Cómo lo hacemos?

30 millones de familias reciben un apoyo en todos los municipios.

Pero queremos compartirles tres programas más, que seguramente ya los conocen, que inician este año:

El primero es el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad que, en prácticamente todo el país, inicia con 63 y 64; y que en los pueblos originarios es de 60 a 64 años.

«A partir de este mes ya todas las mujeres de 63 y 64 años están recibiendo su apoyo», señaló Sheinbaum.

El segundo, es que todos los niños y niñas, todos los adolescentes que van en secundaria van a recibir una beca.

«Todas las familias, todas, absolutamente todas, que tienen hijos en secundaria pública van a recibir la beca “Rita Cetina”», recordó.

Y el tercer programa, Salud Casa por Casa

A partir de este mes se están contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos generales de las comunidades, para que puedan ir a visitar casa por casa a todas y todos los adultos mayores del país, y a todas las personas con discapacidad.

Este es un programa permanente; 22 mil trabajadores de salud van a estar visitando a todas y todos los adultos mayores por siempre y para siempre.

Esto es, por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses, para atender la prevención de la salud.

Y dentro de poco estaremos construyendo Farmacias del Bienestar a un lado de los Bancos del Bienestar, que permitan también el surtimiento de los medicamentos gratuitos, por lo menos los básico.

Que » sepan que la Presidenta, a lo mejor no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes; que no se me olvida lo que es ser presidenta municipal».

Sabemos lo «que es ser alcaldesa; que sabemos lo que viven y que son parte de este gobierno de nuestro país que está transformando para bien nuestro México».

Y quiero cerrar con esto:

«México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos».

Seguidamente, Sheinbaum proclamó: «¡Que vivan los alcaldes y alcaldesas de México!»

La base de nuestra estrategia para la seguridad y la paz: atender las causas y cero impunidad. pic.twitter.com/f2mO140RVB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 15, 2025

