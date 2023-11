Llega la edición XI  del Festival “El Machete”

Por Alexandro Guerrero

“El Machete sirve para cortar caña, para abrir las veredas en los bosques umbríos, decapitar culebras, tronchar toda cizaña, y humillar la soberbia de los impíos ricos”

RegeneraciónMx.- El festival político cultural del periódico “El Machete”, órgano central de prensa del (PCM) México, llega a su XI edición este domingo 19 de noviembre.

Desde mayo de 2021 el esta organización recuperó el nombre histórico de El Machete para su publicación, por lo que convirtió el festival El comunista, que era el anterior nombre del periódico, a el Festival comunista “El Machete”.

Con el festival de este año comienzan una serie de actividades rumbo a los 100 años de la primera edición de El Machete, pues en marzo de 1924 Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, fundaron el periódico El Machete.

Este año el festival contará con las siguientes actividades: torneo de ajedrez “Mijaíl Tal”, taller de stencils, 6ª Feria del Libro Marxista y la presentación de novedades de Editorial Revolución: Historia del Partido Comunista Bolchevique de la (URSS), Revista Comunista Internacional y la revista teórica del PCM El Comunista; así como las novedades de Editorial Huasipungo Tierra Roja: El profesor de la sierra. La vida y el pensamiento de Arturo Gamiz, de Abel Rosas, y Campesino y Rebelde. La lucha por la tierra en Madera, Chihuahua (1945-1965), de Paulina Aldana.

En su más reciente edición “El Machete” publica esta entrevista de la que compartimos un fragmento, justo en la hora cero para los comicios en Argentina, elecciones de pronóstico reservado.

“Sobre las elecciones en Argentina”: Tomás Oroño, Secretario General del Partido Comunista Argentino.

El Machete: Ya están definidos los dos candidatos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ¿qué tipo de intereses representa cada uno de los candidatos, y en qué se diferencian?

Tomás Oroño: Javier Milei y Sergio Massa, no son lo mismo, eso lo tenemos claro, se diferencian en las alianzas internacionales, en la administración del estado, y disienten en que capitalismo quieren aplicar para Argentina, aunque los comunistas sabemos muy bien que el capitalismo es un solo, hoy se disputan que tipo de administración capitalista tendrán, por ejemplo en las alianzas internacionales Sergio Massa plantea sin duda relaciones con EE.UU e Israel, pero también mantendría la pertenencia a las uniones interestatales donde Argentina se encuentra, por ejemplo los BRICS, Mercosur, etc., por lo contrario Javier Milei plantea romper relaciones con Brasil –principal socio económico de la Argentina- y con China, y que solo tendrá relaciones con EE.UU e Israel, y como prueba de eso, la embajada de Argentina prometió que será trasladada de Tela Viv a Jerusalén. En términos del Estado, Javier Milei propone eliminar los Ministerios y los cargos públicos a la mitad de lo que hay hoy y Sergio Massa por otro lado tiene una política de “Estado presente” al menos en lo discursivo, y en términos económicos Milei propone una dolarización y eliminar el Banco Central.

Dichas las diferencias, insistimos que Javier Milei y Sergio Massa no son lo mismo, pero hacemos hincapié en que representan los mismos intereses de clase, los dos candidatos están alineados a los organismos financieros internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, están en alianza con distintos monopolios, tanto de litio, alimenticios, etc., los dos candidatos con gran influencia de la Embajada de EE.UU, los dos tienen en agenda un ajuste peor que el actual que recaerá sobre la clase obrera, entra tantas otras coincidencias, que van dando un panorama que tanto Massa como Milei son los representantes de los intereses capitalistas, por eso los comunistas no tenemos que elegir por uno o por otro en esta disputa interburguesa.

Respecto a la actividades de este domingo 19 en Jardín Tabacalera, los actos centrales serán:

“A 100 años de El Machete. La libertad de prensa hoy”, mesa con los periodistas Luis Hernández Navarro, Joel Ortega, Adriana Urrea, Kau Sirenio, Laura Quintero y Miguel Ángel Alvarado, 10:30 hrs.; foro “Las fuerzas de izquierda frente a la sucesión presidencial del 2024”, con la participación del Partido Comunista de México (PCM), Izquierda Socialista, Liga de Unidad Socialista, Socialistas Unidos Revolucionarios (SUR) y Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, a las 16:30 hrs.

Durante el Festival se recaudarán víveres para las comunidades y pueblos de Acapulco afectados por el huracán Otis.

https://elmachete.mx/

Domingo 19 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Jardín Tabacalera, Ignacio Mariscal 63, Colonia tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.