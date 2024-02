Lo que Tim Golden no publicó: Calderón buscaba inculpar a AMLO

Marco Antonio Mejía López excoordinador de seguridad de AMLO detenido con falsas acusaciones, Procuraduría ofreció libertad si inculpaba al hoy presidente

Regeneración, 14 de febrero de 2024. Portales destacan la entrevista a Marco Antonio Mejía López, también conocido como “El Puma”.

Y, quien se desempeñó como subdirector de Seguridad y Logística de López Obrador entre el 2000 y 2005.

Cabe destacar que para Carmen Aristegui explicó, que fue detenido con falsas acusaciones en 2009, cuando era el director de la cárcel municipal de Cancún en Quintana Roo.

-“Fui objeto de una injusticia. Fui preso por una situación política. Me acusaban de haber participado en el asesinato del General (Mauro Enrique Tello) y delincuencia organizada”.

Seguidamente, el Puma dijo que existían ocho declaraciones de dos testigos protegidos sobre el asesinato de Tello Quiñones, ocurrido en 2008.

Ain embargo en ninguna de estas aparece su nombre ni se le señala de manera directa.

Historia de la extorsión institucional

Seguidamente, agregó que fue detenido y traslado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el entonces Distrito Federal.

Y en el sitio, Marisela Morales Ibáñez, entonces Procuradora General de la República, e Irving Barrios Mojica, en ese momento titular de la SIEDO, lo amenazaron.

Esto, “con que no recuperaría su libertad si no declaraba en contra de AMLO”

Por otra parte, Antonio Mejía acusó que Morales Ibañez y Barrios Mojica le mostraron una declaración de “Jennifer”, nombre clave del abogado Roberto López Nájera.

Y, quien fuera ex colaborador del conocido capo Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, donde ‘Jennifer afirmaba que lo conocía.

Seguidamente, Mejía Ibáñez acusa que su detención fue por órdenes de arriba, en referencia a Felipe Calderón Hinojosa.

Además de que fue presionado para declarar en contra de AMLO, de Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, y en caso de negarse, pasaría todo el periodo de Calderón en la cárcel.

Falsas acusaciones

Sin embargo, se apunta que las amenazas se cumplieron, y Antonio Mejía fue acusado de homicidio, delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento.

Esto es, los tres ilícitos relacionados con el asesinato del general Tello y un presunto vínculos con el grupo delictivo “Los Zetas”, explica Los Reporteros.

Por su parte, la PGR de ese entonces no judicializó nunca los señalamientos de ‘Jennifer” en su contra, en los cuales se le acusaba de estar vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.

Y, en ese momento rival de “Los Zetas”, se apunta.

“Es contradictorio e ilógico que pudiera estar trabajando para dos cárteles”, sostuvo. Ibañez pasó un periodo de cuatro años y seis mese en la cárcel de máxima seguridad de “El Rincón” en Tepic, Nayarit.

Ahí mismo, lo enviaron a una zona donde estaban otros ex servidores públicos acusados de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esto es como el ex titular de Interpol, Rodolfo de la Guardia; el ex titular de SIEDO, Noé Ramírez Mandujano; y el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles.

Sin embargo, todos fueron absueltos por jueces y magistrados de las acusaciones en su contra.

Absuelto de los cargos

Seguidamente, se indica que el 13 de julio del 20013 una jueza federal lo absolvió de todos los cargos al considerar que no había pruebas en su contra.

Así, el tribunal federal confirmó la resolución tras una fallida apelación de la PGR, además de que el Ministerio Público nunca pudo acreditar ninguna de las presuntas pruebas en contra del excolaborador de AMLO.

