López Obrador pide dejar la guerra sucia y participar en la revocación

El presidente López Obrador pidió a los opositores dejar a un lado la guerra sucia y participar en la revocación de mandato.

Regeneración, 21 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los opositores a dejar a un lado la violencia y la guerra sucia.

Como alternativa, les propuso participar en la revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril.

Más tarde, el presidente reiteró la invitación a participar en la consulta de revocación, sin intención de influir en los resultados de la votación.

«Va a haber ahora una consulta, si está mal el gobierno, si no les gusta cómo gobierno, pues tienen la oportunidad, yo creo que no me van a multar por decir que va haber una consulta el día 10 de abril», mencionó.