Roberto Palazuelos dice que perdió una batalla en política; usuarios le piden que ya no sea bocón

Regeneración 21 febrero 2022. El actor Roberto Palazuelos tomó la decisión de abandonar el proceso para su candidatura para la gubernatura de Quintana Roo con Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con las declaraciones de Palazuelos, el coordinador de MC, Dante Delgado dijo que la militancia fue renuente a su postulación. Esto debido a su afectación al partido.

Tras haber dado a conocer esta noticia, Roberto Palazuelos reapareció en Instagram y publicó un mensaje respecto al hecho.

Muchos usuarios destacaron que fue bueno que lo pusieran en evidencia por el lavado de dinero y despojos.

“¿Hasta cuándo entenderás qué no eres un buen ciudadano?”, “A ver si así se te quita lo bocón mi rey”, fueron algunos comentarios.

Palazuelos explicó que había mucha presión al interior del partido ante su posible designación como candidato.

“Lo vi muy presionado (Dante Delgado), muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, aseguró Palazuelos