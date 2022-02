Lorenzo Córdova dice que no renuncia y que estará en el INE hasta 2023

A pesar de que la sociedad mexicana en su mayoría desprecian el actuar de Lorenzo Córdova y compañía, el consejero presidente dice que se mantendrá en el cargo.

RegeneraciónMx, 10 de febrero de 2022. En medio de la controversia por los berrinches del presupuesto insuficiente, según ellos, para la revocación de mandato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se dio golpes de pecho para decir que él no va a renunciar y cederá a presiones para apartarse del cargo.

Durante su participación en el encuentro con los senadores del Grupo Parlamentario Plural en la Cámara de Senadores, Córdova enfatizó que su función es ser el coordinador del árbitro electoral y no dejar el cargo para irse a competir por la presidencia.

El mensaje lo dio a raíz de una pregunta del senador Germán Martínez sobre que si estaba interesado en dejar su cargo al frente del INE para ser candidato presidencial en 2024.

«¿Si estoy dispuesto a renunciar antes de? La respuesta es no, tengo una responsabilidad constitucional y tengo toda la intención de cumplirla hasta el final, ya si después alguien me quiere hacer juicio político, pues iré a la Cámara de Diputados a platicar con los legisladores y luego tendré que venir acá», señaló.

Sobre la intención de que se postulado para ser el candidato, Lorenzo Córdova reiteró que no lo hará a pesar de que lo quieren colocar ahí.

«El 3 de junio, Germán, me comprometo a invitarte a tomar un café a mi oficina en la presidencia del Consejo General del INE, en mi calidad de presidente todavía del Consejo General del INE, esto es un día después de que se me aplicará venturosamente la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en el 2024, porque así lo mandata el artículo 41 constitucional y, de hecho, tengo la firme intención de quedarme a cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de los Diputados hasta el 3 de abril de 2023, el día siguiente, el 4 de abril les invito también un café ya en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídica», señaló.