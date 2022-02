En entrevista con el periodista, René Delgado, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez señaló que si hay pruebas de que se plantan preguntas en las «mañaneras», se presenten.

RegeneraciónMx, 9 de febrero de 2022. El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas lanzó el reto a los comunicadores, opinólogos y demás críticos a la conferencia de prensa matutina del presidente AMLO a comprobar que se paga por preguntar.

En entrevista con el periodista René Delgado en El Financiero, el vocero presidencial señaló que las famosas «mañaneras» son un ejercicio que ha permitido entablar el debate entre el gobierno, los medios y la ciudadanía el cual han querido manchar con ideas de que se planta a comunicadores para hacer preguntas a modo.

«Nosotros no los formamos ni los formamos para entrar a la conferencia mañanera. Tampoco los formamos para hacer preguntas, ni los formamos en su integridad como periodistas. Muchos de los que asisten ahí son ciudadanos que están haciendo una labor periodística por primera vez en su vida pero también hay periodistas formados que que van ahí hacen preguntas libremente. No hay una corta pisa, ni las preguntas son previamente formuladas», señaló.

Ante esto, Jesús Ramírez Cuevas señaló que es indispensable para el ejercicio periodístico comprobar lo que se dice de las «mañaneras» y lanzó el reto de que presenten las pruebas pertinentes sobre las acusaciones.

Y para que no quede duda del ejercicio abierto que significa la conferencia, hizo la invitación a los detractores a que asistan y cuestionen al presidente AMLO sobre los temas que ellos quieran.

Uno de los principales personajes que ha acusado de una puesta en escena las conferencias de prensa matutina ha sido Víctor Trujillo en su papel de Brozo, quien en mayo de 2019 mientras tenía su programa de radio, señaló que tenía pruebas de que se pagaba para preguntar en las «mañaneras».

«Hay dos cosas que vale la pena aclarar una semana después, porque lo que yo tenía que decir ya lo dije, ya lo contesté y me sostengo, tal cual, nada más una precisión, lo que yo dije del montaje desde luego que tenemos fuentes, lo sabemos nos lo han dicho, fuentes que me reservo, no solamente del ámbito de la fuente de la mañanera, también de la fuente de Morena», dijo Brozo durante su programa.