Los Simpson sorprendieron al mundo y a los mexicanos por tener episodio referente a la pareja de artistas Diego Rivera y Frida Kahlo

En el episodio se podrá apreciar la locación Casa Azul ubicada en Coyoacán

Regeneración, 24 de mayo de 2021. La serie animada Los Simpson se caracteriza por ser utilizar referencias de diferentes artistas y personajes.

Ahora Los Simpson tomaron en cuenta una de las referencias más claras de México, poniendo en la pantalla chica a la pareja de artistas Frida Kahlo y Diego Rivera.

Recientemente salió a la luz que Los Simpson están de estreno con las temporada 32, por lo que las expectativas siguen muy altas.

El capitulo donde mostrarán la referencia a los artistas mexicanos está titulado como ‘Now Museum, Now You Don’t‘ y ya fue estrenado en Estados Unidos.

En algunos videos donde se pueden disfrutar escenas del capitulo se pude confirmar que será una historia narrada por Lisa Simpson.

La animación tomó en cuenta hasta la locación conocida como Casa Azul, ubicada en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

Para aterrizar la referencia de Diego Rivera y Frida Kahlo, los protagonistas Homero y Marge fueron caracterizados como los mexicanos.

En la primer escena, donde comienza la lectura de Lisa se puede ver a los pintores en su boda, mientras son casados por el reverendo Timothy Lovehoy.

Las imágenes también muestran a los clásicos personajes mientras pronuncian algunas palabras en español, para darle énfasis a las caracterizaciones.

Una de las sorpresas es que el episodio pone en la mesa el tema del proceso creativo de Frida Kahlo, ya que comienza a pintar los sentimientos que la rodean.

El talento de Frida Kahlo se ve referenciado en un momento en el que Homero como Diego Rivera reconoce que su esposa es mejor que él.

A pesar de que aún no hay fecha de estreno en México y Latinoamérica para apreciar este episodio doblado al español, seguro se convertirá en uno de los más populares.

Los Simpson continúan con el éxito

El éxito de esta serie incluso se debe a que desde su estreno en 1989, Los Simpson continúan renovándose, lo cual los posiciona como una de las animaciones más queridas.

Los Simpson seguirán sorprendiendo a sus fanáticos, ya que este 2021 se confirmó que en 2023 estarán estrenando las temporadas 33 y 34.

Con lo anterior, esta famosa serie animada permanece como una de las más longevas que aparecen al aire en la televisión.