Lo que estaba planeado a ser un show extremo pasó a convertirse en una tragedia ya que el luchador sufrió quemaduras graves

El luchador corrió por su vida porque no podía controlar el fuego

Regeneración, 18 de mayo de 2021. El mundo de la lucha libre está lleno de espectáculos que buscan colocarse en las redes sociales o bien en el gusto del público.

Tanto es así que los luchadores harían hasta lo imposible para demostrar sus talentos y capacidades en el ring.

Este fin de semana se viralizó en redes sociales un video donde se muestra un acto de lucha libre que pasó a convertirse en una tragedia.

El caso sucedió en una de las peleas de Pro Wrestling Trainwreck, cuando un luchador independiente fue quemado por uno de sus compañeros.

El truco extremo, que en realidad era para llamar la atención de los agentes de las grandes compañías de lucha libre en Estados Unidos, pasó a ser una desgracia.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que el luchador es bañado en gasolina y luego prendido en fuego.

Aunque parecía que el show estaba controlado, el acto se salió de control, puesto a que la reacción del luchador demostró el temor que tenía.

Mientras el luchador realizaba los movimientos posibles para retirarse el pantalón que estaba en llamas, el público tardó en reaccionar.

Instantes más tarde, algunos asistentes comenzaron a arrojar agua de las botellas que tenían al alcance con la intención de sofocar el fuego.

De acuerdo con información de New York Post, la ayuda no fue suficiente y el luchador comenzó a correr por su vida.

La caótica escena que está posteada en las redes no muestra los daños y lesiones que sufrió el púgil.

Sin embargo, New York Post informó que el luchador presentó quemaduras de tercer grado a causa del fuego que traspasó sus ropas.

My favorite part of this INSANE video is the way I captured Steve at the end. I’m cackling pic.twitter.com/dYrRRHwiVW

— Ally (she/they) 💞 (@blazexx3) May 15, 2021