El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, también criticó al líder del PAN, Marko Cortés, ante su visión pesimista en las próximas elecciones.

Regeneración, 3 de noviembre del 2021. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se lanzó en contra del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por la debacle del blanquiazul.

Y es que, el líder panista señaló que su partido solamente obtendrá una de las seis gubernaturas en las elecciones del próximo año.

Por lo que, el mandatario de Aguascalientes señaló en entrevista que las declaraciones de Cortés le parecen un descaro.

“Qué descaro y desfachatez de su parte decir eso, y más cuando en esos momentos buscaba la reelección”, indicó Orozco.

Asimismo, señaló que Cortés había asegurado durante una visita a Aguascalientes que el PAN también perderá la elección presidencial del 2024.

“Lo sostengo de frente a quien sea que él me dijo en mi oficina (de palacio de gobierno) que ve un panorama complicado, con lo cual yo difiero”, indicó.

Además, indicó que Cortés le comentó que en la elección presidencial tratarán de “ver que se puede rescatar”.

¡Mientes, @MartinOrozcoAgs!

No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022.

— Marko Cortés (@MarkoCortes) November 3, 2021