Mejoras a gobernanza de Infonavit, ahorros asegurados: Sheinbaum

Empresa constructora Infonavit, ayudar a no aumento al precio de cemento y varilla. Se buscan compras consolidadas para un millón de viviendas: Sheinbaum

Regeneración, 16 de diciembre de 2024. Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum dijo que las reformas a las leyes secundarias del Infonavit no ponen en riesgo los ahorros de los trabajadores.

E incluso, destacó que tampoco impactará en la estructura tripartita del Infonavit.

Sheinbaum

Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que el director del Infonavit Octavio Romero explicará las adecuaciones al marco legal. Critica que las representaciones patronales y sindicales hoy ganen casi lo doble que ella. pic.twitter.com/lRBzOItTUx — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) December 16, 2024

“Todas y todos los que tienen sus ahorros para vivienda en Infonavit están resguardados. Estas publicaciones, que sacan personas irresponsables, de que ahora ‘están en problemas’ los ahorros de los trabajadores, es falso”.

Sheinbaum Pardo garantizó que esos ahorros están seguros. “¡Y eso no va a cambiar!”.

Seguidamente, afirmó que el miércoles de esta semana, el titular del instituto, Octavio Romero, acudirá a la mañanera para profundizar en la reforma.



Remarcó que por el contrario, su gobierno ha presentado acciones importantes para fortalecer al instituto; y para que la gente que sigue pagando sus créditos hipotecarios puedan obtener sus escrituras y reducir sus adeudos.

Aclara

La presidenta @Claudiashein firma decreto sobre la reforma a siete leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género. pic.twitter.com/F7rYBHpUXk — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 16, 2024

“Ya presentamos dos acciones muy importantes de Infonavit para que gente que siga pagando sus casas puedan tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas y el fondo del Infonavit está seguro”.



Asimismo, afirmó que el fondo del Infonavit “está seguro”, pues la Secretaría de Hacienda lo seguirá garantizado.



“Está en las leyes, no tiene problema, hoy lo revisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y Hacienda dirá cuáles son las normas, porque como son préstamos se tiene que tener la reglas de los bancos”.



La reforma, agregó, también equiparará la estructura del Infonavit con la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita.

Tripartito

❌Falso que con la reforma a la Ley del #Infonavit se dispondrá “sin control” de los recursos de los trabajadores depositados en el Fondo Nacional de Vivienda



✅La reforma a la Ley del #Infonavit establece que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda podrán destinarse a… pic.twitter.com/PfDIz3lVJQ — InfodemiaMx (@infodemiaMex) December 14, 2024

“El consejo de Infonavit es tripartita: una representación de la patronal, otra de los trabajadores, a través de los sindicatos, y una del gobierno”, explicó Sheinbaum.

“¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicanos del Seguro Social que también es un organismos tripartita».

Esto es, «el Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita en donde participa la patronal, los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno».

Sin embargo, «en el esquema había dirección al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores».

Ahora «se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernanza de la institución y se fortalece la conducción».

Pero, precisó Sheinbaum, las decisiones la siguen tomando los tres sectores en el Consejo.

«Los ahorros están totalmente seguros y la Secretaría de Hacienda va seguir vigilando el funcionamiento de esos ahorros”.

Y es que, resaltó que las representaciones patronal y la de los sindicatos “ganan casi dos veces más de lo que gana la presidenta de la República. Hay que ver por qué están en contra” de las reformas.

Constructora

❌Falso que están en “riesgo” los ahorros de los trabajadores del #Infonavit



✅La Presidenta @Claudiashein desmintió en la #MañaneraDelPueblo del 16 de diciembre, que los ahorros de los trabajadores del @Infonavit estén en problemas debido a la aprobación de la reforma a la Ley… pic.twitter.com/UuayRueSHu — InfodemiaMx (@infodemiaMex) December 16, 2024

En torno a la empresa constructora del instituto, la mandataria apuntó que ayudará a que no aumente el precio del cemento y la varilla.

“Se crea la empresa constructora del Infonavit, que no va a construir el millón de viviendas, una empresa no tiene esa capacidad, pero sí va a ayudar a no aumenten el precio del cemento, de la varilla».

Lo anterior, porque cuando anunciamos un millón de viviendas «no quiero ver a cuanto va estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025″.

«Queremos que haya compras consolidas de cemento a todas empresas de cemento, de varilla; de tal manera que aunque participen empresas privadas locales en la construcción de la vivienda del Infonavit esté garantizado que no vas a subir de precio las viviendas por los insumos«, aclaró la presidenta Sheinbaum.





