Meme Yamel exhibe las mentiras de El Universal que dice que medios 4T cobran por preguntar

La comunicadora y youtuber, Meme Yamel exhibió que el periódico El Universal mintió al señalar que los reporteros de la 4T cobran por preguntar.

RegeneraciónMx, 4 de agosto de 2022. La podredumbre de los medios de información continua y el golpeteo no se diga y es la comunicadora y youtuber, Meme Yamel, desmintió al diario El Universal.

En su programa matutino, Meme Yamel aclaró las mentiras de El Universal que publicó que los reporteros y medios pro4T cobran por preguntar, cosa que la comunicadora desmintió.

“Yo nunca dije que me pagaban por preguntar, lo que dije fue que yo me hago responsable por lo que yo dije y no por lo que los demás interpretan, y no, no voy a obligar a otras personas a hacer lo mismo que yo. Por eso yo conté mi experiencia con un caso que me llegó sobre un empresario”, declaró.