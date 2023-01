Mexicanos entre los nominados por la American Society of Cinematographers

La American Society of Cinematographers, dio a conocer este lunes a los nominados en sus diversas categorías, entre ellos se encuentran los mexicanos Alejandro Martínez y Jaime Reynoso.

Regeneración Mx, 9 de enero, 2023. La American Society of Cinematographers llego a su premiación número 37 este 2023 y entre sus nominados se encuentran dos mexicanos, Alejandro Martínez y Jaime Reynoso.

De acuerdo con la información proporcionada por su sitio oficial, entre los nominados de esta edición se encuentran los mexicanos Alejandro Martínez en la categoría de Episodio de una serie de televisión no comercial de una hora por House of the Dragon “The Green Council” emitida en HBO Max.

Por su parte, Jaime Reynoso lo está en la categoría de Episodio de una serie de televisión comercial de una hora por AMC para Snowpiercer — “Bound by One Track” emitida por TNT.

Estos trabajos no son nuevos ya que ambos directores de fotografía ya cuentan con otras incursiones en filmes extranjeros.

Además de los mexicanos, llegan los nominadas a Directores de Fotografía en la categoría de Largometrajes

Además, en esta edición se cuenta con la tercera mujer nominada en la historia de esta premiación, hablamos de la directora de fotografía Mandy Walker, quien, en la categoría de Largometraje de teatro, logro la nominación por su trabajo en Elvis, emitida por Warner Bros.

Entre otras nominaciones que destacan en esta categoría encontramos a Claudio Miranda por “Top Gun: Maverick”, Roger Deakins por “Empire of Light” y el australiano Greig Fraser por “Batman” quien el año pasado por su trabajo en Dune logro llevarse los galardones de cuatro de las más importantes premiaciones, incluyendo el Oscar a mejor fotografía.

El evento de premiación al igual que lo fue el evento de la nominación, será transmitido en vivo por medio de la página oficial de la Sociedad Estadounidense de Directores de Fotografía y se llevará a cabo en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el próximo 5 de marzo.