MEXICO SOLIDARITY BULLETIN//BOLETIN DE SOLIDARIDAD CON MEXICO — NO. 187 — JULY 17, 2024 // 17 DE JULIO DE 2024

BOLETIN DE SOLIDARIDAD CON MEXICO

No. 187 – 17 de julio de 2024.

contenido:

Unidad Filipina-Mexicana — La Huelga de la Uva – Por Meizhu Lui, para el equipo editorial

Voces: ¡Huelga de Uva! Los Trabajadores Filipinos Se Organizan – Entrevista a Lorraine Agtang, veterana activista filipina del movimiento de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos

Reflexiones: La Terrible Ignorancia de Norma Piña — Por Jose Luis Granados Ceja

Clicks: Reportes y comentarios recientes de medios progresistas y convencionales, sobre las vidas y luchas en ambos lados de la frontera.

MEXICO SOLIDARITY BULLETIN

No. 187 – July 17, 2024

Contents:

Unity! The Filipino-Mexicano Grape Strike – By Meizhu Lui, for the editorial team

Voices: Grape Strike! Filipino Workers Organize — Interview with veteran Filipina farmworker activist Lorraine Agtang.

Reflections: The Terrible Ignorance of Norma Piña — By Jose Luis Granados Ceja

Clicks: Recent news reports and commentaries, from progressive and mainstream media,

on life and struggles on both sides of the US-Mexico border.

