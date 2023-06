Mini INE del PRIANRD se echa para atrás y no ayudarán a elegir candidato

Tras anunciar con bombo y platillo que llevarían a cabo un consejo para ayudar a elegir al candidato de la oposición, el llamado Mini INE se quedó en pura ilusión.

RegeneraciónMx, 27 de junio 2023.- Varios exconsejeros y exmagistrados electorales, junto con miembros de la llamada sociedad civil, han decidido retirarse del proceso de la oposición encargado de llevar a cabo una encuesta para definir al candidato del Frente Amplio Por México.

Estas personalidades declinaron su participación luego de señalar que las reglas habían cambiado, apenas un día después de que los líderes de los partidos que conforman esta alianza, el PRI, PAN y PRD, anunciaran el método para seleccionar a sus aspirantes.

“En su momento, aceptamos participar de manera personal y honoraria, con la convicción de privilegiar la pluralidad de visiones, el diálogo y actuar de manera autónoma e independiente. Sin embargo, el esquema bajo el cual se llevará a cabo el proceso de consulta ha cambiado con respecto a lo originalmente planteado, por lo que el grupo original ha decidido disolverse”, señalan en un comunicado conjunto.

El documento lleva las firmas de los once integrantes que formarían lo que se conocía como el “mini INE”: Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del IFE (hoy INE); María del Carmen Alanis, ex presidenta del Tribunal Electoral; los ex consejeros electorales Marco Antonio Baños, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, Rodrigo Morales Manzanares y Rosa María Mirón Lince. Además, también firmaron Mariclaire Acosta, Sergio Aguayo, María Elena Morera y Guillermo Sheridan Prieto.

Mini INE, sin capacidad de lograr acuerdos

En su pronunciamiento, recordaron que en las últimas semanas recibieron una invitación para formar parte de “un novedoso proceso ciudadano: organizar una consulta nacional para conocer las preferencias ciudadanas respecto a un liderazgo de cara al proceso electoral de 2024. El objetivo era reunir a un grupo de personas con conocimientos en materia electoral y líderes reconocidos dentro de la sociedad civil”, mejor conocido como Mini INE.

Agradecieron la invitación para participar y destacaron que “en la coyuntura política actual y la necesidad de construir acuerdos en aras de la unidad de cara a las elecciones de 2024, hemos tomado decisiones individuales distintas con respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos integrantes de ‘Va Por México’ y las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan. En su momento, cada uno de nosotros dará a conocer su decisión”.

Como ciudadanos y ciudadanas mexicanos, agregaron, “deseamos lo mejor para nuestro país y reiteramos nuestro compromiso incondicional con la democracia, la transparencia y la ciudadanía”.

Aseguraron que la democracia “requiere la participación ciudadana constante para fortalecer sus instituciones, especialmente en momentos de polarización y división. Solo mediante la construcción de consensos y el respeto al disenso, las elecciones de 2024 podrán ser verdaderamente democráticas y ciudadanas, tal como buscamos”.