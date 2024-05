(Des)Montajes: Charla con Guillermo Paniaga, novelista ganador del Premio Casa de las Américas de la Habana, Cuba

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- “Cuando metes una obra a un concurso siempre va con expectativas de ganarlo, pero tampoco me hago muchas ilusiones porque hay tantos que son tan buenos que participan y la mayoría de las veces no pasa nada”. Nos cuenta desde Rosario Argentina, Guillermo Paniaga a unos días de haber recibido la noticia de que “Buenos Aires, fin de otoño” era el ganador de este tan importante reconocimiento.

“La novela la terminé de revisar dos días antes de que se acabara el plazo de admisión y la terminé porque me cansé de mirarla, seguramente cuando se publique la voy a abrir, no sé si la voy a abrir por temor a eso y me voy a encontrar con que hay cosas para corregir y eso me vuele la cabeza”.

A.G. ¿Qué te significa ganar el premio Casa de las Américas de novela?

G.P. Tiene muchísimo prestigio, no es lo mismo que ganar un premio random equis, que quizá tiene mucho más dinero o que lo que pudiera darte Casa de la Américas pero que nos es tan importante. Para un escritor es un respaldo enorme ese premio y ese reconocimiento por la historia que tiene, por las personas que han pasado por el jurado, es súper importante.

A.G. ¿Cómo se hace uno novelista Guillermo? ¿Es un oficio?

G.P. Es mucho laburo. ¿Cuándo uno se recibe de novelista, de escritor? Yo por más que haya ganado creo que siempre estoy en proceso de aprendizaje y de formación, ponéle que sí, que es un oficio.

A.G. ¿En dónde y cuándo se desarrolla la trama de esta novela: “Buenos Aires, fin de otoño”’?

G.P. La historia que se cuenta trascurre durante el día de los bombardeos en Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955 cuando quisieron asesinar a Perón y al día siguiente y me parece que es un reflejo ese odio antiperonista que ya sobrevolaba Buenos Aires. El peronismo nace el 17 de octubre de 1945 cuando lo encarcelan, lo sacan de la secretaría de trabajo por presiones de los poderes económicos y el pueblo sale a pedir su liberación y a partir de ahí Perón termina siendo el presidente de los argentinos al año siguiente. El antiperonismo que está viviendo la Argentina es ese mismo, que llega hasta hoy y además permite que un presidente como el que tenemos en este momento, tenga un mensaje de odio tan cargado y que tenga respaldo. Siempre esos sectores que son contrarios a las ideas políticas del peronismo. En esa incursión, el contexto en el que se desarrolla la novela murieron 300 personas y mil heridos, años después tuvimos una dictadura con 30, 000 desaparecidos y no me resulta para nada que un tipo que se asesora con un perro muerto termine siendo presidente de la Argentina. Vivimos cosas atroces desde siempre acá.

No es una novela histórica pero la historia se desarrolla, mientras transcurren estos acontecimientos, a la manera de Rashomón cada personaje va contando su punto de vista. Sobre el mismo día cada uno de los personajes va narrando su día y van armando la historia y una tercera persona omnisciente dentro de la cabeza del personaje. Tercera persona cómplice. Siempre mantuve eso a lo largo de la escritura.

A.G. Casa de las Américas, el proceso de la Revolución cubana, sus figuras ¿Cómo te implican al recibir este premio?

G.P. A mí el pueblo cubano desde la Revolución siempre me ha generado mucho orgullo y admiración por enfrentase a poderes así, tan poderosos. Para mí como argentino y como rosarino la figura que tengo siempre presente es el Che Guevara que es compatriota y nació aquí en la Ciudad de Rosario.

A.G. ¿”La patria es el otro” como dijera Juan Domingo Perón?

G.P. Obviamente que sí: LA PATRIA ES EL OTRO.

Aún a la espera de las fechas en que saldrá publicada esta novela por Casa de las Américas, vaya el reconocimiento a estos dos países hermanos que pese a los embates de ordenamiento económico financiero del polo hegemónico, en términos de cultura no se detienen como bastón de conciencia, de pensamiento crítico, de dialogar con la historia y de sembrar belleza,

Guillermo Paniaga nació en 1971 y es licenciado en Periodismo. Se formó en el Instituto de Educación Técnica N°18 de Rosario y en la Universidad Nacional de Rosario. Fue redactor y secretario de cierre del diario La Unión de Lomas de Zamora. Fue editor del periódico Rubro 7 de Rosario. Colaboró con el diario El Ciudadano de Rosario y otros medios de la ciudad. Fue contratapista colaborador de Rosario/12, del diario Página/12. Finalista del premio de novela Emecé 2011. Ganador de concursos de cuentos tanto en Argentina como en España. Actualmente se desempeña como docente de la educación pública de la provincia de Santa Fe.

Fotografías del archivo de Guillermo Paniaga y de Casa de las Américas en la Habana Cuba, de Alexandro Guerrero.