Morena con 10 veces más grande responde Delgado a presidente del PAN

PAN apenas alcanza el mínimo de militantes que la ley exige. Delgado reconoce fallos pero insiste en tamaño y fortaleza de Morena

Regeneración, 2 de agosto de 2022. En respuesta a críticas de Marko Cortés, presidente del PAN; Mario Delgado aseguró que Morena tiene 10 veces más militantes que el PAN, al dimensionar los resultados de la elección interna del Movimiento de Regeneración Nacional.

Y es que el líder panista dijo que los hechos de violencia registrados este fin de semana en el proceso interno de Morena son una muestra de lo que pretenden hacer en la elección presidencial de 2024.

Sin embargo, las incidencias en la jornada interna de Morena no alcanzan ni el 3% del total de las casillas.

“Imagínense cómo están nuestros adversarios que ahora nos critican que el padrón del PAN que tiene registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), es de alrededor de 253 mil militantes».

Así lo dijo Mario Delgado ante los medios.

Además, agregó: «…, la ley les pide 233 mil como mínimo para que tengan el registro como partido; tienen apenas 20 mil más”, expresó el dirigente de Morena.

Morena

Cabe destacar que el ejercicio ciudadano en Morena superó los más de dos millones de personas y tanto AMLO como Sheinbaum reconocieron incidentes aislados.

Así, Mario Delgado consideró que luego del proceso interno para renovar los órganos de dirección partidista, Morena es un partido más fuerte y organizado.

-“Vamos a reforzar nuestra vida institucional y estamos en el rumbo de la preparación de nuestro partido para el 2024 y estar listos para enfrentar esa batalla que es definitiva en la historia de nuestro país.”, dijo Delgado Carrillo.

Incidencias

-“Tenemos que revisar todas las incidencias y seguir trabajando para fortalecer los principios y los valores en cada uno de los militantes y simpatizantes, aseguró.

Y, para el dirigente de Morena, estos atributos «son los que nos llevan a transformar la vida pública de este país”.

AMLO

-“Para que todas y todos los morenistas nos distingamos por respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

E incluso, expresó: «…, que hagamos siempre, en todos nuestros actos».

Lo anterior dijo el presidente de Morena y subrayó: «…, como lo hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hacer del ejercicio de la política un imperativo ético”.

Finalmente cabe destacar que AMLO dijo que 2 millones 500 mil personas participaron en la interna de Morena y señaló ejemplo cívico.