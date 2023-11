Morena y aliados aprueban el dictamen del Presupuesto de Egresos del 2024

Legisladores de Morena y aliados plantean recortes presupuestales a órganos autónomos para el próximo año por 13 mil millones de pesos.

RegeneraciónMx, 4 de noviembre de 2023. Durante la noche del viernes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto del 2024.

En el último año de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se realizaron modificaciones al presupuesto.

Y es que, legisladores de Morena y aliados buscan recortes al Poder Judicial; al Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Por lo que, legisladores de Morena destacaron que dichos recortes no afectan a los órganos autónomos.

De acuerdo con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, en el proyecto de los propios diputados y senadores se hizo una reducción en su presupuesto y explicó las reducciones a los órganos autónomos.

“El ajuste se explica en la página 212 del dictamen, pero como siempre la oposición no lee; por ejemplo, en el ajuste del INE, que pasaría de 37 mil a 32 mil millones se refiere al presupuesto precautorio que en este momento no necesitan y no hay ningún riesgo en las elecciones de 2024”.

Asimismo, García Almaguer reiteró que la finalidad es “sacar de la pobreza a miles de mexicanos”.