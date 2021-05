Muere la víctima 26 tras desplome en la Línea 12 del Metro

Claudia Sheinbaum informó sobre el lamentablemente fallecimiento de Araceli Linares, una mujer de 52 años, víctima del accidente en la Línea 12 del Metro

Regeneración, 8 de mayo de 2021. Este viernes las autoridades capitalinas informaron que falleció Araceli Linares Jiquez, de 52 años, quien estuvo internada en el Hospital Tláhuac desde el lunes 3 de mayo el accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La mujer era servidora pública y regresaba de sus labores administrativas en el Campo de tiro de Balbuena; sin embargo no pudo llegar a casa.

Su salud empeoró

Claudia Sheinbaum detalló que Araceli Linares falleció debido a que su condición de salud empeoró cuando estaba en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tlahuac.

Linares Jiquez tuvo lesiones importantes en la cabeza y hasta el jueves el diagnostico era estable pero grave. El viernes sufrió un preinfarto que agravó su situación, según informaron sus familiares al Financiero.

Sheinbaum lamenta el fallecimiento

“Lamentablemente falleció Araceli Linares quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tlahuac por el incidente de Línea 12. Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos”, compartió en redes sociales la jefa de Gobierno la noche del viernes.

Hijo comparte mensaje para despedirla

A través de su cuenta de Facebook, uno de los hijos de Araceli Linares compartió un mensaje para despedir a su madre, víctima del accidente en la Línea 12, en el que le pidió irse en paz y promete cuidar a sus hermanos.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti. No te preocupes por mis hermanos yo me encargaré de ver por ellos”, escribió su hijo.