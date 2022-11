Video: Mujer enterrada viva por su ex esposo se salva al usar su Apple Watch

Una mujer fue rescatada de una tumba tras realizar una llamada de auxilio a través de su Apple Watch

Una mujer que fue enterrada viva pudo ser rescatada tras llamar al 911 con su Apple Watch

Regeneración, 4 de Noviembre de 2022. Una mujer que fue enterrada viva por su ex esposo logró ser rescatada al utilizar un Apple Watch para llamar a los servicios de emergencia.

De acuerdo con The Sun y New York Post, la mujer de 42 años, identificada como Young An, fue socorrida luego de llamar al 911 mediante el dispositivo.

La llamada fue grabada, por lo que se captó el momento de los gritos de ayuda de Young An. «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!», exclamaba la mujer con esfuerzos debido al poco aire con el que contaba al interior de la tumba.

Durante el clip se escuchó que la agente del 911 le indicó a la mujer que solicitaría ayuda para ubicarla y poder brindarle el apoyo necesario.

Lo que vivió la mujer antes de llegar a la tumba

La mujer fue víctima de violencia doméstica derivada de una discusión con su ex esposo Chae An, de 53 años, quien se encargó de arrojarla a un hoyo en medio del bosque.

La víctima presentó señas de golpes y algunas otras provocadas con arma blanca, sin contar que estaba atada con cinta adhesiva.

El responsable arrojó a Young Ann a un hoyo que excavó en el bosque de la Ciudad de Lacey, posteriormente lo tapó con un tronco.

La mujer no podía respirar por la cinta adhesiva que la cubría, además explicó a la policía que el hombre trató de matarla por problemas de dinero relacionados a su divorcio.

Al final, el sujeto fue llevado ante las autoridades, ya que presenta cargos de intento de homicidio, violencia doméstica, agresiones y acoso. Sin embargo, Chae An se declaró inocente de estos hechos de violencia.

Escucha la aterradora llamada de emergencia de Young Ann aquí: