Una mujer falsificó su certificado de vacunación para poder viajar sin restricciones, sin embargo, una falta de ortografía la delató

La detenida escribió ‘Maderna’ en lugar de ‘Moderna’

Regeneración, 2 de septiembre de 2021. Una mujer fue acusada de falsificación de documentos y de violar las normas sanitarias al presentar un certificado de vacunación apócrifo.

La mujer de 24 años, identificada como Chloe Mrozak, fue arrestada tras utilizar un certificado de vacunación falso.

Según información del periodista Tom George, la originaria de Illinois intentó conseguir un permiso para viajar sin restricciones a Hawái.

Sin embargo, las autoridades detectaron que los papeles y varios datos proporcionados por Mrozak eran falsos.

Univisión informó que Hawái exige a sus visitantes un confinamiento de 10 días para evitar posibles contagios por medio de turistas.

Por lo anterior, la mujer optó por falsificar su certificado de vacunación, con la finalidad de evitar el confinamiento que piden las autoridades.

Tom George informó que la mujer fue descubierta por un error tipográfico en la palabra Moderna, la cual estaba escrita como ‘Maderna‘.

La falta ortográfica en el nombre de la vacuna evidenció a Chloe Mrozak

Después de que Chloe Mrozak envió sus documentos llegó el 23 a Honolulu en un vuelo de Southwest Airlines.

Wilson Lau, un agente de la Fiscalía estatal dijo en un comunicado que el correo registrado en los documentos expedidos en Delaware tampoco era real.

Asimismo encontraron que ninguna mujer con el nombre de Chloe Mrozak había sido vacunada en la sede de Delaware.

Luego de la localización de los datos falsos, la mujer había registrado que estaría hospedada en un hotel del sitio turístico.

Para dar con ella, elementos de seguridad llegaron al hotel, sin embargo, los administradores les indicaron que no había ninguna mujer registrada con ese nombre.

La búsqueda siguió hasta que en redes sociales encontraron el perfil de Chloe Mrozak y pudieron notar que tenía un tatuaje en la cadera.

El equipo de vigilancia del aeropuerto localizó más tarde a la mujer gracias a la identificación del tatuaje.

Debido a la falsificación, las evidencias fueron llevadas a la Corte, donde se determinó que la acusada sería puesta en libertad bajo una fianza de dos mil dólares.

24-year-old Chloe Mrozak from Illinois was arrested after allegedly using this fake #COVID19 vaccine card to enter Hawaii and avoid travel restrictions — it says “Maderna” instead of “Moderna” @KITV4 pic.twitter.com/1EWp3eG3OR

— Tom George (@TheTomGeorge) September 1, 2021