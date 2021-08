Nace bebé durante vuelo; sus padres huían de Afganistán

La bebé nació el sábado 21 de agosto cuando los padres volaban desde una base de operaciones en Qatar después de huir de Afganistán

Regeneración, 27 de agosto de 2021. Una bebé nació a bordo de un avión militar de Estados Unidos, que evacuaba a sus padres a la base de Ramstein, Alemania, ella recibió el nombre de Reach, nombre clave de la aeronave C-17 (Reach 828).

La pequeña nació el sábado 21 de agosto cuando los padres volaban desde una base de operaciones en Qatar después de huir de Afganistán, tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

El Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos detalló a través de redes sociales que durante el vuelo, la madre entró en trabajo de parto y comenzó a tener complicaciones, por lo que el comandante decidió descender en altitud para aumentar la presión del aire en la aeronave, y así, estabilizar la aeronave y salvar la vida de la madre.

Al aterrizar, la bebé y la madre fueron trasladadas a un centro médico, en donde su estado de salud se reportó estable.

“Realmente valoro las noticias sobre la bebé que nació cuando el vuelo aterrizaba en Ramstein. De hecho, ha habido más. Es increíble, la operación en marcha es increíble, (es) un trabajo impresionante por parte de nuestros excelentes soldados”, comentó Stephen Lyons, jefe del Comando de Transporte de las Fuerzas Armadas de EU, en una rueda de prensa en el Pentágono.

Cabe mencionar que, al menos tres bebés han nacido durante la evacuación de Afganistán, aunque se desconoce si han nacido a bordo de aviones o si los partos fueron en alguna de las bases en países aliados de Estados Unidos.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021