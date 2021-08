El compañere que se viralizó por arremeter contra quienes le decían «compañera» reveló que ha recibido amenazas en redes sociales

Compañere se volvió viral por exigir respeto de sus pronombres «elle» y ‘él»

Regeneración, 27 de agosto de 2021. Andra Escamilla confesó en su cuenta de TikTok que ha recibido amenazas de los cibernautas tras el video donde pide que respeten sus pronombres como persona no binaria.

La persona no binaria que se viralizó por exigir que le dijeran compañere en lugar de compañera sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Este acontecimiento causó revuelo en las redes donde las opiniones se dividieron entre el uso correcto del lenguaje inclusivo al que hace referencia Andra.

Tras la popularidad que ha obtenido en internet, Andra Escamilla ha utilizado su cuenta de TikTok para hablar sobre las consecuencias del video compañere.

Para comenzar con la denuncia, Andra Escamilla aseguró que los internautas que la apoyan han hecho comentarios de odio en contra de su compañero Max Carvajal.

Este personaje fue uno de los protagonistas del video que circuló en redes sociales, por lo que Escamilla pidió a sus seguidores que dejen de arremeter en contra de él.

Durante su video, Andra mencionó que el acoso y el ciberbullying son dos cosas que pueden quitar vidas, por lo que pidió parar los comentarios negativos.

«Me han llegado amenazas y sé que hay personitas que me han defendido. Si su problema es conmigo, váyanse contra mí no contra quienes me defienden», señaló Andra.

Este personaje reiteró que el escándalo trajo consigo que algunos jóvenes dijeran en redes que la han conocido y que siempre ha tenido un comportamiento extraño.

Ante este tipo de señalamientos, Andra Escamilla, declaró que no es de tener muchos amigos y que aquellos que dicen conocerla están mintiendo.

Asimismo afirmó que ha estado sufriendo ciberbullying tras el video, ya que se filtraron sus datos personales. «Filtraron mi información personal y eso no está chido», mencionó.

Sin embargo, en su último video, Escamilla confesó que no le han afectado los comentarios ni lo que está sucediendo al respecto.

Compañere quiere generar un cambio en la sociedad

En su serie de video para responder las dudas de sus seguidores, Andra reiteró que el ciberbullying y el acoso del que ha sido parte podría servir de ejemplo.

Por lo anterior, Andra Escamilla decidió publicar una serie de videos para explicar temas como el misgendering y la importancia de las expresiones de género.

«Para quien no sepa que es misgendering, es básicamente cuando tú le impones a una persona un género con el que no se siente cómode, es una situación que se siente mucho en las escuelas», declaró en uno de sus videos.

Finalmente, compañere dijo que su objetivo con los videos que ha comenzado a crear es generar conciencia sobre los pronombres de las personas no binarias .

«No hago estos videos para justificarme sino para crear conciencia sobre los temas que perjudican a la comunidad trans y no binaria»

Además dijo querer hacer un cambio para solucionar los problemas que surgen a partir del lenguaje impuesto en la sociedad.

«Hay misgendering y una invisibilización que la sociedad ha impuesto sobre nosotres», reiteró compañere.