Ni coacción de voto ni violencia de género ataja AMLO a Tribunal Electoral

Magistrados mentirosos y corruptos sostienen que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa ¿Dónde están las pruebas?: AMLO

Regeneración, 12 de julio de 2024. AMLO calificó este viernes de mentiroso y corrupto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que lo acusó de vulnerar principios constitucionales en la elección del 2 de junio, como la imparcialidad y la neutralidad.

Tribunales mentirosos

“Ahora, estos magistrados mentirosos y corruptos sostienen que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa (Claudia Sheinbaum). ¿Dónde están las pruebas?”.

Así dijo desde Palacio Nacional. Seguidamente AMLO señaló que los togados no tienen fundamento.

“Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no pueda castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad”.

Por otra parte, recordó que el Poder Judicial en México está en manos de los conservadores.

Tuvimos presidentes improvisados, que no conocían la historia y no tenían amor al pueblo: AMLO. Ahí les hablan Fox, Calderón, EPN y compañía. pic.twitter.com/hXPNOGWNrE — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) July 12, 2024

“Seguramente estos magistrados son del bloque conservador porque así era antes”.

Además, dijo que “todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México”.

Lo que el tribunal dice

¡El presidente reconoce creatividad de @marie_tabares en plena #Mañanera! @lopezobrador_ recordó que también hizo una ilustración cuando tuvo la primera reunión con la presidenta electa @Claudiashein. “¡No es fácil hacer eso!”.#ConferenciaMañanera #ConferenciaDePrensa… pic.twitter.com/iYRsX4gDSv — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) July 12, 2024

“Usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido” a través de sus conferencias llamadas ‘mañaneras’ del 9 y el 11 de mayo de 2023, explicó el TEPJF en un comunicado.

La candidata oficialista salió victoriosa de los comicios, donde recabó 35,92 millones de votos, lo que implica un porcentaje del 59.75% de los sufragios.

Bastaron dos palabras de AMLO para destruir a la oposición. #PlanC fue más poderoso que una campaña llena de mentiras, medios de comunicación y todo lo gastado en troles y bots. Si @XochitlGalvez no entiende eso, no hay nada que hacer por ella. pic.twitter.com/c4ak173HhP — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 12, 2024

Por otra parte, se indica que de hecho, Sheinbaum también fue responsabilizada de vulnerar principios constitucionales al “realizar manifestaciones relacionadas con los comentarios del presidente”.

AMLO y los periodistas

Apeló a los periodistas presentes en la conferencia a preguntarse “qué campaña” hizo en favor de Sheinbaum y, también, “qué hizo para ofender” a su principal contrincante, la opositora Xóchitl Gálvez.

“Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella?”, se indignó.

Garantizaremos el derecho a una vivienda digna, sobre todo a las y los jóvenes. Conferencia matutina https://t.co/oM3XUXCAdp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 12, 2024

