Ningún boicot a Marea rosa, “ni que anduviera de ocioso”: AMLO

AMLO señaló autonomía del magisterio en el plantón de la CDMX. Hubo algunos jaloneos para izar la bandera que pudo verse a lo alto

Regeneración, 22 de mayo de 2024.El presidente AMLO negó haber ordenado que no se izara la bandera nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

Esto, antes de la manifestación de Marea Rosa el pasado domingo, tal como afirmaron medios de comunicación.

Y es que el tema se presentó en la sección Quien es quién en las mentiras, en su conferencia Mañanera en Palacio Nacional.

AMLO

Cabe destacar que AMLO desmintió las acusaciones, describiéndolas como falsedades y aseguró que su agenda está demasiado llena como para involucrarse en decisiones de ese tipo.

“¿Cómo voy a ordenar eso? Ni que yo estuviese también de ocioso, si tengo muchísimo trabajo…. Voy a estar pensando en todo”.

Asimismo, subrayó que las responsabilidades de izar la bandera corresponden al secretario de la Defensa, quienes siguen un protocolo establecido.

Suban la bandera

Por otra parte AMLO relató que estaba “yo en Oaxaca, ahí dormí y estaba muy temprano haciendo cosas y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera”.

Y, “que no, porque no lo permitían los maestros de la CNTE”.

Sí, algunos maestros “y otras gentes que quien sabe de dónde salieron por eso hay que tener cuidado, porque siempre hay muchos infiltrados y provocadores”.

Lo anterior remarcó AMLO y asentó:

“Entonces di la instrucción, y ya en 20 minutos se puso. Pero sí hubo jaloneos”.

Mala información, la plaga

Además, López Obrador criticó a algunos medios que difundieron la noticia, calificándolos de cinicazos.

“Mienten de manera cínica, son unos cinicazos, pero no somos iguales”.

Seguidamente, retó:

“A ver que me comprueben si yo hable con los compañeros de la CNTE y les dije ‘maestras, maestros, quédense ahí, porque viene a manifestarse el bloque conservador, sus simpatizantes y me preocupa muchísimo’”.

Así dijo entre risas AMLO

Libertades

Por otra parte, en redes se destaca que AMLO reiteró el compromiso con las libertades de manifestación.

“Imagínense la traición que significaría, nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo, ahora prohibiendo o negando de que la gente se manifieste”.

Asentó que: “Nosotros tenemos convicciones, tenemos ideales, no somos perversos. Es un asunto de todo el tiempo”.

Para mayor abundamiento el presidente se deslindó: “No es tal que yo esté ordenando: a ver, icen la bandera, no la vayan a izar, les vamos a poner vallas para que no puedan entrar al Zócalo”.

Lo anterior en respuesta a las multicitadas mentiras de la semana.

