“No deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”; responde Gutiérrez Müller a Céspedes

A través de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, respondió al cantante cubano, Francisco Céspedes, que deseó la muerte de AMLO.

Regeneración, 18 de junio del 2023. La historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller, respondió a los señalamientos del compositor, Francisco Céspedes, quien deseó la muerte de su esposo, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Instagram la esposa del presidente de México, le reprochó a Céspedes su comentario.

Asimismo, Gutiérrez Müller le deseó lo contrarió a Francisco Céspedes, pues pidió que tenga mucha vida para no odiar.

“Pobre de ti. No deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies (…) México te ha dado todo. No lo olvides, amigo”, indicó.

Y es que, el compositor cubano no estuvo de acuerdo con la invitación que hizo el presidente, López Obrador, a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel; a quien el cantante acusó de ser un “dictador”.

“Llegar a México para mí fue muy importante, cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador y lo pone por encima, tú puedes invitar a cualquier presidente (…) porque entonces por eso me cae muy mal y ojalá que se muera”.