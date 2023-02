Una publicación en Facebook, donde se pedía como requisito no trabajar en Home Office, desató la polémica y puso una vez más sobre la mesa el tema de las rentas en la Ciudad de México.

Regeneración Mx, 3 febrero del 2023. A través de redes sociales se ha viralizado una publicación de una persona que busca tener a una compañera para rentar un departamento en la Ciudad de México, sin embargo, uno de los requisitos se ha convertido en el centro de la discusión, “no hacer Home Office”.

La publicación señala que lo que se busca es que quién se sume a compartir los gastos de rentar el departamento en la colonia Anzures trabaje de forma hibrida ya que, el espacio que se está ofreciendo para la renta, es un cuarto con baño propio que funciona para trabajara en ese esquema pero que por ninguna razón se aceptaba que este sea su centro de trabajo.

“Indispensable: NO HOME OFFICE. Si es híbrido no hay problema pero que no sea Home Office de 5 días a la semana», se lee en el posteo de la publicación.